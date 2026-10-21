Se forma la depresión tropical Veintidós-E en el Pacífico; pronostican que alcance fuerza de huracán

Foto: Cuartoscuro

La depresión tropical Veintidós-E se formó en el océano Pacífico, al sur de México. Aunque por su distancia no afecta por el momento al territorio nacional, el pronóstico de trayectoria contempla que el sistema se intensifique hasta alcanzar la categoría 3 de huracán.

Además, se esperan lluvias de distintas intensidades en varios estados este miércoles 21 de octubre.

🌀Se formó la #DepresiónTropical Veintidós-E a 825 km al sur de Acapulco, en #Guerrero.



🌀 Debido a su distancia, por el momento no afecta territorio mexicano. pic.twitter.com/DC97UnRNAJ — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 21, 2026

¿Dónde se localiza la depresión tropical Veintidós-E?

De acuerdo con el aviso compartido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el centro de la depresión tropical Veintidós-E se localiza a 825 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero, y a mil 185 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora, rachas de 75 kilómetros por hora y se desplaza hacia el oeste a una velocidad de 11 kilómetros por hora.

Por el momento, debido a su distancia, la depresión tropical no afecta al territorio mexicano.

¿Se convertirá en huracán la depresión tropical Veintidós-E?

La trayectoria pronosticada de la depresión tropical contempla que el sistema evolucione y alcance la categoría 3 de huracán el próximo 23 de octubre. El SMN pronostica una posible disminución de intensidad en los días posteriores.

Imagen: SMN

Pronóstico de lluvias en México para este miércoles 21 de octubre

Además del seguimiento a la depresión tropical Veintidós-E, el pronóstico del SMN contempla lluvias de distintas intensidades en el país.

Estos son los estados y regiones señalados para este miércoles:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Veracruz: norte y sur

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Oaxaca: noroeste

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Baja California: noroeste

Tamaulipas: sureste

San Luis Potosí: sureste

Querétaro: norte

Hidalgo: noroeste

Puebla: sureste

Tabasco: oeste

Chiapas: norte

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

Sonora

Sinaloa

Chihuahua

Durango

Zacatecas

Coahuila

Nuevo León

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Guanajuato

Tlaxcala

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Baja California Sur

Nayarit

Aguascalientes

Ciudad de México

Morelos

¿Dónde se esperan vientos fuertes y oleaje elevado?

El pronóstico también contempla viento de componente norte de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, en la costa central y sur de Veracruz, así como en el istmo y golfo de Tehuantepec, con disminución durante el día.

Se prevén vientos de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora, en:

Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit, Jalisco, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En cuanto al oleaje, se pronostican alturas de 2 a 3 metros en la costa sur de Veracruz, Chiapas, Oaxaca y el golfo de Tehuantepec.

También se esperan olas de 1 a 2 metros en Baja California, Baja California Sur, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

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