Tren Ligero retoma servicio tras desprendimiento de cable en El Vergel

El Tren Ligero se modernizó. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Mañana de caos para los usuarios del Tren Ligero de Ciudad de México (CDMX) debido al desprendimiento de un cable a la altura de la estación El Vergel, situación que afectó a toda la Línea, por lo que el servicio fue detenido.

“Por desprendimiento de cable alimentador a la altura de la estaciónEl Vergel, el servicio de la línea se encuentra momentáneamente detenido. Personal de línea elevada trabaja en el lugar para restablecer el servicio”.

Debido al incidente, los usuarios tuvieron que buscar alternativas para llegar a sus destinos. A través de redes sociales, algunas personas expresaron su molestia por la suspensión del servicio:

“¿Y nosotros le hacemos cómo podemos? Envíen unidades de RTP”

“Deberían de mandar transporte provisional”

“Y se supone que lo modernizaron cambiando todo”

“Es increíble que detengan toda una línea y afecten a millones por un cable”

Videos difundidos por reporteros viales mostraron el caos generado por la suspensión del servicio del Tren Ligero, una importante conexión entre Xochimilco y Taxqueña.

#ULTIMAHORA Sin servicio de #TrenLigero de Taxqueña a El Vergel por falta de energía… usuarios afectados pic.twitter.com/53a3jbOWPz — LISET GONZALEZ (@LisetGlezG) October 1, 2026

Vuelve servicio del Tren Ligero

Pasadas las 8:30 de la mañana, el Tren Ligero informó que el personal concluyó los trabajos en la línea elevada y la circulación de los trenes fue restablecida. Cuando ocurren este tipo de incidentes, los convoyes recuperan poco a poco su velocidad habitual, por lo que se pidió a los usuarios tener paciencia.

“Luego de concluir trabajos el personal de línea elevada, se reanuda la circulación de trenes en toda la línea”.

#MovilidadCDMX



Tren Ligero



Luego de concluir trabajos el personal de linea elevada, se reanuda la circulación de trenes en toda la linea. — Servicio de Transportes Eléctricos CDMX (@STECDMX) October 1, 2026

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