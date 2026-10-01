Lo último del vuelo de Flydubai: Netanyahu acusa “adoctrinamiento radical” a copiloto; buscan condecorar a 5 pasajeros

Últimas noticias del vuelo de Flydubai. Foto: AFP / Reuters.

El caso del vuelo de Flydubai con destino a Israel, que realizó un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita tras un presunto intento de ataque terrorista en la cabina, continúa generando información. A continuación, presentamos los detalles que han trascendido hasta el momento y lo que se conoce sobre lo ocurrido durante el vuelo.

Desvían un vuelo de Flydubai a Israel por una pelea entre pilotos



Momentos de terror a bordo de un vuelo que viajaba de Dubái a Tel Aviv. El avión tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita después de un incidente violento en la cabina. Según pasajeros, uno… pic.twitter.com/rnjKzhpTtD — DW Español (@dw_espanol) September 30, 2026

Netanyahu afirma que el copiloto de Flydubai pasó por “adoctrinamiento islamista radical”

En declaraciones al programa estadounidense Fox & Friends, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu sostuvo que el copiloto del vuelo de Flydubai estaba siendo interrogado y aseguró que había sido sometido a una “adoctrinación islamista radical”.

BREAKING: "We know that he underwent Islamist radical indoctrination."



Israeli Prime Minister @netanyahu confirms the co-pilot involved in yesterday's hijacking attempt on an Israel-bound Flydubai flight is currently under interrogation, revealing initial findings of extremist… pic.twitter.com/KTJu2N5nwA — Fox News (@FoxNews) October 1, 2026

Según el primer ministro, durante el incidente el copiloto gritó “mátenme, mátenme”, lo que interpretó como una señal de intenciones suicidas. Netanyahu también afirmó que el capitán y los pasajeros lograron reducir al tripulante y evitar que el avión se estrellara.

De acuerdo con los datos citados por el sitio Flightradar24, la aeronave perdió aproximadamente 5 mil metros de altitud en un minuto. El avión aterrizó de emergencia en Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudita, gracias a la intervención de pasajeros que también eran pilotos, según la información proporcionada.

La aerolínea informó que los 174 pasajeros estaban a salvo. De ellos, 166 eran israelíes, según los reportes citados.

Presidente de Israel quiere condecorar a pasajeros que evitaron una catástrofe

El presidente de Israel, Isaac Herzog, anunció este jueves que recomendará otorgar el Premio Presidencial al Heroísmo Ciudadano a cinco pasajeros que intervinieron durante el altercado.

En un primer comunicado, mencionó a cuatro hombres: Yaniv Hayoun, Zvika Manes, Asaf Rajuan y Shota Musayev. Los tres primeros habrían reducido a uno de los pilotos en la cabina, mientras que Musayev, dentista de profesión, atendió al piloto herido hasta el aterrizaje.

אות הנשיא לגבורה אזרחית ליניב חיון, לצביקה מנס, לאסף רג׳ואן ולד״ר שוטה מוסייב.



התקשרתי לארבעת הנוסעים הגיבורים שגילו אומץ יוצא דופן בסיטואציה בלתי אפשרית, ובישרתי להם שבכוונתי להמליץ על הענקת ״אות נשיא המדינה לגבורה אזרחית״.



לצידם, היו עוד מי שפעלו באומץ ובתושייה וסייעו למנוע… — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) October 1, 2026

Posteriormente, la Presidencia israelí informó que también propondrá distinguir a Tali Manes, quien habría sido la primera pasajera en alertar a los demás sobre lo que sucedía.

אות הנשיא לגבורה אזרחית גם לטלי מנס!



שוחחתי כעת עם טלי מנס, ושמעתי על התושייה, האחריות וקור הרוח שגילתה ברגעים הקריטיים בטיסה מדובאי. טלי זיהתה מיד את הסכנה, התריעה בפני הנוסעים והזעיקה עזרה. גם לאחר נטרול המפגע היא המשיכה לפעול, וקראה לטייסים שהיו בחלקו האחורי של המטוס להגיע… — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) October 1, 2026

El galardón reconoce a personas que realizan actos de heroísmo para salvar vidas, incluso cuando ponen en riesgo la propia. Fue creado después de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Piloto indio Smit Machchhar recibe reconocimiento tras el incidente

El piloto Smit Machchhar, de nacionalidad india, fue reconocido por mantener el control del avión durante el enfrentamiento con su copiloto. Según los testimonios recogidos, el capitán fue atacado con un arma blanca y resultó herido.

Machchhar cuenta con más de 13 años de experiencia en vuelos comerciales y trabaja para Flydubai desde 2022, de acuerdo con su perfil profesional.

El primer ministro de India, Narendra Modi, lo calificó como un “héroe” en redes sociales e informó que habló con su esposa y sus padres. La aerolínea india SpiceJet, donde también trabajó, publicó un mensaje de reconocimiento.

Captain Smit Machchhar is a HERO.



In the face of the gravest danger and despite being seriously injured, he showed immense courage and an unwavering resolve to protect the lives of others.



His valour helped save hundreds of lives and avert a great tragedy.



India is proud of… — Narendra Modi (@narendramodi) October 1, 2026

El piloto permanecía en recuperación en Arabia Saudita. La embajada india en ese país informó que se encontraba estable, mientras sus padres viajaron para acompañarlo.

Emiratos Árabes Unidos abre investigación por el incidente en vuelo de Flydubai

El fiscal general de Emiratos Árabes Unidos anunció este jueves la apertura de una investigación sobre lo ocurrido a bordo del vuelo. La agencia estatal WAM informó que el equipo encargado determinará si el incidente pudo estar vinculado con alguna actividad o tentativa terrorista.

Según las declaraciones de dirigentes israelíes y algunos pasajeros, uno de los pilotos apuñaló al otro e intentó estrellar el avión. Sin embargo, las causas del enfrentamiento todavía no se habían establecido oficialmente en la información disponible.

Las autoridades israelíes plantearon que el incidente pudo estar dirigido contra Israel, Emiratos Árabes Unidos y los Acuerdos de Abraham, firmados en 2020 para normalizar relaciones entre Israel y varios países árabes.

Por su parte, Flydubai pidió evitar especulaciones prematuras y señaló que la tripulación logró controlar la aeronave. La compañía también anunció la suspensión de sus vuelos hacia y desde Israel mientras continúa la investigación.

Israel denuncia un presunto intento de atentado para debilitar relaciones con EAU

Las autoridades israelíes sostuvieron que el incidente pudo constituir un intento de atentado terrorista yihadista. No obstante, ni Flydubai ni las autoridades saudíes habían corroborado las afirmaciones israelíes descritas en los reportes proporcionados.

Netanyahu indicó que permanecía en contacto con las autoridades saudíes y ordenó a los servicios de seguridad israelíes prepararse ante posibles amenazas. También destacó la intervención de los pasajeros que ayudaron a reducir al presunto agresor.

El incidente ocurrió mientras el avión cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv. Tras el altercado y la pérdida de altitud, la aeronave aterrizó en Tabuk. Todos los ocupantes sobrevivieron y los pasajeros pudieron regresar a Israel durante la tarde del miércoles, de acuerdo con la información proporcionada.

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