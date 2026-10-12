12 de octubre: ¿Día de la Raza o de la Hispanidad? El debate detrás de la fecha

El mestizaje que quedó fuera del debate. Foto: Shutterstock

La llegada de Cristóbal Colón a América en 1492 dio origen a una conmemoración que hoy tiene distintos significados, mientras en España el 12 de octubre se celebra la Hispanidad, en México el Día de la Raza estuvo ligado durante décadas a la idea de que el país nació de la mezcla de pueblos y culturas.

En entrevista con Uno TV, el historiador Federico Navarrete Linares, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, explicó que esta celebración adquirió un significado particular en México por las ideas de José Vasconcelos, quien promovió el mestizaje como base de la identidad nacional.

“Es probable que Vasconcelos lo favoreciera justamente porque él hablaba también de la raza cósmica, que es la idea que él había construido de lo que debía ser la raza mestiza, como la raza superior en la historia de la humanidad”, explicó Navarrete.

El historiador agregó que el rechazo a esa interpretación cambió el sentido de la conmemoración.

“Entonces, el día de la raza se ha convertido en los últimos 30 años en un día de protesta de los movimientos indígenas, y por ejemplo se ha asociado con la remoción de esculturas del espacio público”.

12 de octubre: ¿cuál es la diferencia entre el Día de la Raza y la Hispanidad?

Aunque ambas conmemoraciones recuerdan la llegada de Colón a América, el Día de la Hispanidad destaca los vínculos históricos y culturales con España, mientras que el Día de la Raza, en México, estuvo relacionado con la construcción de una identidad nacional mestiza.

El término Día de la Raza surgió en España a principios del siglo XX. En 1913, Faustino Rodríguez-San Pedro, presidente de la Unión Ibero-Americana, impulsó una celebración para fortalecer los lazos entre España y los países americanos.

La conmemoración se extendió por el continente y, en México, José Vasconcelos promovió su adopción en 1928, cuando sus ideas tenían una fuerte influencia en la educación y la cultura nacional.

“Es probable que Vasconcelos lo favoreciera justamente porque él hablaba también de la raza cósmica, que es la idea que él había construido de lo que debía ser la raza mestiza, como la raza superior en la historia de la humanidad”, explicó Navarrete.

En su ensayo “La raza cósmica”, publicado en 1925, Vasconcelos planteó que la mezcla de distintos pueblos daría origen a una nueva identidad. Esta idea también se relacionó con el lema de la UNAM, “Por mi raza hablará el espíritu”.

El mestizaje como proyecto de unidad nacional

Después de la Revolución Mexicana, el mestizaje se convirtió en una idea central para construir una identidad nacional, el objetivo era que los habitantes del país compartieran una cultura común, más allá de sus diferencias de origen.

Sin embargo, esa integración tenía una contradicción, aunque la ideología del mestizaje no excluía necesariamente a las personas indígenas, esperaba que abandonaran su identidad para formar parte de una cultura nacional común.

“Pues justamente la idea central del mestizaje es que los indígenas deben dejar de ser indígenas y convertirse en mestizos”, afirmó Navarrete.

Para el especialista, este es uno de los principales límites de aquella visión, la unidad nacional se planteó a partir de una identidad que no reconocía en igualdad de condiciones la permanencia de las distintas culturas indígenas.

Navarrete explicó que esta visión fue retomada por los gobiernos surgidos de la Revolución Mexicana, que la incorporaron a sus políticas públicas como la educación, la reforma agraria y la seguridad social.

¿Por qué perdió fuerza la idea del mestizaje?

De acuerdo con Navarrete, el mestizaje y la figura del mexicano mestizo perdieron importancia ideológica desde hace más de cinco décadas. Una de las razones fue su asociación con el régimen surgido de la Revolución y, posteriormente, con el prolongado predominio político del PRI.

El historiador relacionó ese desgaste con los cambios políticos y sociales que vivió el país desde el movimiento estudiantil de 1968, así como durante las décadas de 1980 y 1990, cuando la idea de una identidad nacional única comenzó a perder parte de su fuerza.

“Perdió prestigio porque se asociaba con un pasado que la mayoría de los mexicanos queríamos dejar atrás”, explicó.

Al mismo tiempo, el Día de la Raza fue adquiriendo otros significados, según Navarrete, en España y otros países la celebración se relacionó directamente con la Hispanidad, mientras que en México dejó de estar tan vinculada con la propuesta de mestizaje de Vasconcelos.

El resultado es una disputa entre dos formas de interpretar el 12 de octubre, una que destaca los vínculos culturales con España y otra que cuestiona la conquista y reivindica las experiencias de los pueblos indígenas.

“Ahora yo diría que la idea del Día de la Raza es más defendida por hispanistas y ya no se asocia tanto con la idea del mestizaje en México”, sostuvo.

1992 el quinto centenario y las protestas indígenas

El quinto centenario de la llegada de Cristóbal Colón a América, en 1992, marcó otro momento importante en la discusión sobre el 12 de octubre.

Navarrete explicó que, en ese año, movimientos indígenas de distintos países americanos rechazaron la idea de celebrar el acontecimiento como un descubrimiento o como el inicio de un proceso de civilización impulsado por España, también cuestionaron el colonialismo y sus consecuencias.

Desde entonces, señaló, la fecha se ha convertido en un espacio de protesta para distintos movimientos indígenas.

Entre las expresiones de ese rechazo se encuentra la discusión sobre los monumentos dedicados a Colón y otros personajes vinculados con la conquista, así como su retiro de algunos espacios públicos.

De esta manera, la conmemoración dejó de centrarse exclusivamente en el mestizaje y pasó a formar parte de una disputa más amplia sobre la violencia colonial, la memoria histórica y el lugar de los pueblos originarios en las sociedades actuales.

Día de la Nación Pluricultural: ¿qué cambia?

En México, el nombre oficial de la conmemoración cambió en 2020, el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de diciembre de ese año estableció el 12 de octubre como el Día de la Nación Pluricultural.

12 de octubre, Día de la Nación Pluricultural.



El 18 de diciembre de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto en el que el Gobierno de México dejó de conmemorar el 12 de octubre como el "Día de la Raza" y comenzó a celebrar el Día de la Nación… pic.twitter.com/ObEmFjOa4M — @Defensamx (@Defensamx1) October 12, 2026

Para Navarrete, esta denominación responde mejor a la diversidad del país, porque no reduce la identidad mexicana a una sola raíz cultural.

“México no es un país que tenga una sola raíz, ni la hispana, ni la indígena, ni la africana, sino más bien que tenemos muchas”, afirmó.

El historiador consideró que hablar de una nación pluricultural permite reconocer la coexistencia de distintas identidades y tradiciones, en lugar de celebrar una unidad que puede resultar excluyente para quienes no se identifican con la idea de la Hispanidad o con la identidad mestiza promovida históricamente por el Estado.

En ese sentido, el cambio de nombre también refleja una transformación en la manera de entender la historia nacional y a los grupos que forman parte de ella.

¿Es posible reconocer la herencia española sin minimizar la conquista?

Navarrete consideró que reconocer la influencia española en México no significa ignorar la violencia y la destrucción que acompañaron a la conquista y la colonización.

También señaló que algunos elementos culturales heredados de ese proceso forman parte de la sociedad actual.

“Tenemos que buscar un balance”, dijo.

Para el historiador, el problema aparece cuando la herencia española se presenta como la única que define a México o cuando se sostiene que los países americanos son culturalmente iguales a España.

El académico recordó que la sociedad mexicana también está conformada por pueblos indígenas y comunidades de ascendencia africana, asiática y de otras regiones del mundo.

Al reflexionar sobre el 12 de octubre, Navarrete planteó la necesidad de revisar la violencia y la desigualdad que han marcado las relaciones entre los distintos grupos que llegaron al continente o ya lo habitaban desde antes de 1492.

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