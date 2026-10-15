Juan Villoro recibe el Premio Carlos Fuentes 2026 en Bellas Artes

Juan Villoro recuerda a Carlos Fuentes al recibir el premio. FOTO: UNAM

El escritor y periodista mexicano Juan Villoro recibió el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en el Idioma Español 2026, durante una ceremonia realizada en el Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México.

El reconocimiento fue entregado por el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, y la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza. Durante el evento, Villoro recordó su relación con Carlos Fuentes y la influencia del escritor en su vida.

Juan Villoro recuerda a Carlos Fuentes al recibir el premio

Durante su discurso, Juan Villoro agradeció a Silvia Lemus, periodista y viuda de Carlos Fuentes, por mantener viva la memoria del autor de La región más transparente.

También reconoció al Seminario de Cultura Mexicana, institución que lo postuló al premio, y al jurado, representado por la escritora Myriam Moscona.

Villoro compartió recuerdos de sus encuentros con Fuentes y de las conversaciones que mantuvieron sobre la Ciudad de México, los movimientos revolucionarios, el zapatismo y los problemas sociales del país.

Además, recordó el momento en que se enteró de la muerte de Carlos Fuentes, ocurrida el 15 de mayo de 2012, mientras se encontraba cerca de un cenote en Yucatán.

Al hablar de aquella experiencia, expresó:

“La tierra sabe impartir lecciones. En esa gruta del origen supe que me encontraba en un mundo sin la presencia física de Carlos Fuentes, pero marcado por su aura”.

UNAM reconoce la trayectoria literaria de Juan Villoro

El rector Leonardo Lomelí Vanegas destacó la capacidad de Villoro para escribir en distintos géneros literarios y conectar con lectores de diferentes generaciones.

Señaló que el premio reconoce su aportación a la literatura contemporánea, así como su trabajo para despertar el interés por la lectura.

Entre sus obras, mencionó El libro salvaje, dirigido al público infantil y juvenil, que ha permitido acercar a nuevas generaciones al mundo de los libros.

Lomelí también resaltó la importancia de la literatura en una época marcada por la desinformación y la inmediatez.

Secretaría de Cultura destaca el legado de Villoro y Fuentes

Por su parte, Claudia Curiel de Icaza señaló que tanto Villoro como Carlos Fuentes han colocado a México en el centro de sus obras.

Explicó que ambos escritores han abordado las contradicciones, los desafíos y la memoria del país, además de convertir a la Ciudad de México en un personaje importante de sus historias.

Finalmente, Myriam Moscona, representante del jurado, aseguró que la elección de Villoro fue clara desde el inicio, debido a las coincidencias entre su obra y la de Carlos Fuentes, especialmente en su manera de retratar al país mediante distintos géneros literarios.

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