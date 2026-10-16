Jesse Baez en el Cervantino: apostar por el R&B en español a su manera

Jesse Baez se presentó en el escenario de Los Pastitos. Foto: Ricardo Ferrujo

Jesse Baez, músico nacido en Chicago, Estados Unidos, criado en Guatemala y radicado en Ciudad de México, se presentó en el escenario de Los Pastitos como parte del Festival Internacional Cervantino.

Previo a su concierto, el intérprete de R&B platicó con Unotv.com sobre el momento que vive en su carrera musical, las experiencias que han definido su identidad artística y lo que significa formar parte de este encuentro cultural en Guanajuato.

Jesse Baez encontró en el R&B en español una forma de expresarse

Antes de emprender su camino como solista, Jesse Baez formaba parte de una banda en Guatemala, fue en esa etapa cuando comenzó a sentir curiosidad por hacer música por su cuenta y encontró en el R&B en español una dirección que le hacía sentido, tanto por sus influencias como por su interés en explorar un camino propio.

“Cuando pensé en hacer R&B en español, sentí que era la respuesta correcta”, recordó el cantante al hablar de aquel momento en el que empezó a definir su propuesta musical.

Para Jesse, la decisión también tenía que ver con no seguir necesariamente lo que hacían los demás. En lugar de pensar en crear algo completamente nuevo, encontró una oportunidad para experimentar desde Guatemala y descubrir hasta dónde podía llevar su música.

“Como nunca me ha gustado hacer lo que todo mundo hace, me hizo más sentido porque dije: ‘Ah, esto puedo yo medio empezar aquí’”. Jesse Baez

Esa inquietud fue el punto de partida de una carrera que ha seguido construyendo con distintas experiencias, colaboraciones y aprendizajes.

Guatemala y México marcaron su manera de hacer música

El recorrido de Jesse Baez entre Chicago, Guatemala y Ciudad de México también ha influido en su manera de entender la música y el trabajo que implica desarrollar una carrera artística.

Al recordar sus primeros pasos en Guatemala, el cantante explicó que abrirse camino significaba aprender a buscar oportunidades por cuenta propia, especialmente en un entorno donde, según contó, no siempre existen las estructuras necesarias para impulsar un proyecto musical.

“Entonces creo yo que aprendes a ser soñador porque no queda de otra”, dijo sobre las lecciones que le dejó esa etapa.

Su llegada a México lo puso frente a otro panorama: una escena en la que encontró a muchas personas con sueños similares, músicos talentosos y artistas a quienes podía tomar como referencia para seguir creciendo. Esa convivencia, explicó, también le enseñó a reconocer sus propias áreas de oportunidad y a trabajar con disciplina.

“Y creo que te enseña humildad y disciplina, la verdad”, señaló.

Para él, el aprendizaje no se limita a encontrar un lugar dentro de la industria, también consiste en mantener la curiosidad, reconocer el talento de quienes lo rodean y entender que una carrera musical requiere constancia para seguir avanzando.

La producción le permitió descubrir otra faceta de su música

Esa búsqueda también ha llegado al estudio de grabación. Al involucrarse en la producción de algunas canciones de uno de sus proyectos, Jesse Baez encontró una oportunidad para experimentar sin pensar de antemano en las etiquetas de género.

El cantante describió esa etapa como un ejercicio de aprendizaje, en el que se permitió crear canciones sin decidir primero cómo debían sonar. La experiencia le ayudó a descubrir más sobre su proceso creativo y sobre la forma en que disfruta trabajar.

“Especialmente las canciones que yo produje fue mucho más de voy a hacer una canción sin pensar en qué va a ser y las voy a meter en el álbum”, explicó.

Aunque producir por su cuenta le permitió explorar nuevas posibilidades, el ejercicio también le dejó claro que disfruta compartir el proceso con otros músicos. Para Jesse, los proyectos pueden enriquecerse cuando existe una dirección definida y cada colaboración contribuye a construir el resultado final.

Así, experimentar detrás de la música no solo le permitió involucrarse en otras etapas de la creación, sino también reconocer qué dinámicas de trabajo quiere conservar en sus siguientes proyectos.

Foto: Ricardo Ferrujo

Jesse Baez disfrutó su visita al Cervantino

Formar parte del Festival Internacional Cervantino representó para Jesse Baez la oportunidad de participar en un encuentro internacional que reúne propuestas culturales diversas.

El cantante dijo sentirse honrado por estar en esa conversación y destacó que, al presentarse, también siente que representa a Guatemala y Estados Unidos, aunque su vínculo con el país centroamericano ocupa un lugar especial.

Para su presentación en Los Pastitos, el artista llegó acompañado de su banda, un formato que disfruta porque cambia su experiencia sobre el escenario y permite que el público descubra otra dimensión de sus canciones.

“Te sientes más acogido en el escenario”, explicó.

Antes del concierto, Jesse esperaba que la gente se fuera contenta, que la presentación fuera una experiencia positiva tanto para el público como para él.

“Y pues, yo siempre que canto me siento feliz, así que espero ser feliz al final del show”, expresó.

Jesse Baez prepara un disco para el primer trimestre de 2027

Después de su participación en el Cervantino, Jesse Baez tiene la mirada puesta en la siguiente etapa de su carrera. El cantante adelantó que está terminando un disco que espera publicar durante el primer trimestre de 2027.

Por ahora, el álbum será uno de sus principales objetivos. Aunque durante la entrevista no detalló el sonido ni el concepto del material, el anuncio deja ver que su proceso creativo continúa en marcha.

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