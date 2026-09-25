¿México podría tener su propio Centro de Cultura K-Pop? Sheinbaum y Corea del Sur impulsan la propuesta

Sheinbaum y Lee Jae-myung buscan desarrollar propuestas conjuntas Foto: Cuartoscuro

Un Centro de Cultura K-Pop podría establecerse en México para acercar a niños y jóvenes a la música y otras expresiones artísticas y culturales de Corea del Sur, planteó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante el encuentro que sostuvo con el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, en Palacio Nacional.

La propuesta surge como parte de los proyectos que ambos países buscan desarrollar de manera conjunta y en el marco donde ambos mandatarios también anunciaron la creación de un grupo de trabajo.

Además, Sheinbaum señaló que entre los proyectos que se analizan está la posibilidad de establecer un Instituto de Cultura de México en la República de Corea

“La posibilidad de que se establezca un Centro de Cultura K-Pop en nuestro país de música y otras actividades artísticas y culturales, así como la posibilidad de un Instituto de Cultura de México en la República de Corea”, señaló la presidenta.

México y Corea del Sur buscan impulsar la “K Culture”

Durante el mensaje conjunto a medios, Lee Jae-myung destacó el interés que existe en México por la cultura coreana y señaló que ambos países continuarán dialogando sobre las instalaciones necesarias para impulsar estos proyectos

“El cariño del pueblo mexicano por la cultura coreana es verdaderamente especial para que el pueblo mexicano pueda disfrutar y vivir la K Culture más y mejor”, afirmó el presidente de Corea del Sur

El mandatario agregó que dentro de este año se establecerá el grupo de trabajo para crear las condiciones para la coproducción de contenidos y el desarrollo de talentos entre México y Corea del Sur.

¿Cómo surgió el fenómeno del K-Pop?

De acuerdo con Gaceta UNAM, el K-Pop surgió a mediados de los años 90, en un contexto marcado por la crisis económica que enfrentó Corea del Sur en 1997, cuando el país recurrió al Fondo Monetario Internacional (FMI) y comenzó a explorar nuevos productos para exportar

La académica Nayelli López Rocha, del Programa Universitario de Estudios sobre Asia, África y Oceanía, explicó que el gobierno surcoreano impulsó la exportación de productos culturales como la música y las telenovelas, primero hacia China, donde tuvieron una respuesta positiva entre los jóvenes

Con el tiempo, esta estrategia dio paso a la llamada hallyu u “ola coreana”, que llevó la música, los dramas, la moda, los cosméticos, el idioma, la educación y otros elementos de la cultura de Corea del Sur a distintos países

Según la especialista, el K-Pop y otros productos culturales surcoreanos fueron desarrollados también para su consumo fuera del país, lo que contribuyó a la expansión internacional de la cultura coreana

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