Rone llegará al Festival Cervantino con “Room with a View”: “Estoy muy emocionado”

Rone presentará “Room with a view” en el Festival Cervantino | Foto: Especial

“Room with a view” es un performance colaborativo entre (LA)HORDE y el artista francés Rone en donde se explora el desastre medioambiental moderno a través de la música y el baile. Esta representación llegará al Festival Internacional Cervantino 2026 el próximo 17 de octubre.

El productor europeo habló con medios mexicanos sobre lo que significa esta obra artística que será representada por primera vez por bailarines mexicanos y que, según sus palabras, le aportan algo diferente a su visión original.

¿Qué hay detrás de “Room with a view”?

El 54 Festival Internacional Cervantino describe a Room with a View como una página en blanco, un cubo naturalista donde es posible inscribir sonidos, cuerpos e imágenes para reflexionar sobre el lugar cambiante de la humanidad.

El propio Rone explicó que, junto con el colectivo (LA)HORDE, se dispusieron a trabajar en “la cuestión ecológica, la emergencia climática y los desastres climáticas que estamos viviendo“.

Su principal objetivo era evitar caer en la caricatura y la ingenuidad ni posicionarse como las autoridades morales que dictan lo que está bien y lo que está mal.

“Queríamos posicionarnos más bien como observadores de lo que vemos hoy, especialmente a través de nuestras pantallas. Por eso llamamos al espectáculo ‘Room with a view’ (‘Habitación con vistas’)”. Rone

El performance parte de la idea de una ventana pequeña que permite al humano ver el mundo. “Tenemos tanta información y nuestra idea era ver cómo transformarla artísticamente, cómo apropiarnos de ella“, dijo.

¿Qué significa el escenario de “Room with a view?

“En una cantera de mármol, las máquinas se afanan cortando y puliendo la roca“. Detrás de ese estruendo surge un lugar fuera de serie en el que Rone esculpe vastos paisajes sonoros electrónicos y los ofrece a un grupo de bailarines.

“Pensamos que sería interesante tener este escenario de piedra mineral tan crudo, porque nos permitía trabajar con la noción de colapso, ya que este escenario se iba a derrumbar“, expresó el músico francés.

“Room with a view” es una reflexión que, si bien el mármol se puede convertir en una bañera, también puede transformarse en una vajilla de lujo o permanecer natural.

Y aclaró: “Fue una forma de cuestionarnos qué hacemos con el mundo hoy en día. De hecho, así fue como empezó nuestra reflexión“.

Rone, emocionado por un “Room with a view” con bailarines mexicanos

Por primera vez, bailarines nacionales reinterpretarán la obra bajo la dirección del equipo creativo original y Rone se mostró emocionado por vivir la experiencia en el Festival Internacional Cervantino.

“Estoy absolutamente emocionado, encantado de poder vivir esta experiencia”. Rone

Y agregó: “Estoy muy agradecido de que nos permitan reinventar este espectáculo en México porque, para mí, es evidente que adquirirá una nueva forma. Y eso me parece muy interesante“.

El músico francés reiteró que “Room with a view” es un espectáculo vivo debido a que evoluciona con el tiempo y recordó que el concepto nació en 2020, durante la pandemia de COVID-19, cuando tenía una forma específica.

“Desde entonces, los bailarines han cambiado, la compañía ha evolucionado y cada bailarín aporta algo nuevo, transforma el espectáculo con su estilo único“, celebró.

Según su perspectiva, este proyecto es un trabajo colectivo en el que cada persona aporta su individualidad y singularidad, lo que le permite una fluidez al espectáculo.

En cuanto a lo que podrían aportar los bailarines mexicanos, Rone dijo: “Estoy seguroo de que los bailarines mexicanos con los que vamos a trabajar se apropiarán del espectáculo y la danza“.

¿Cuándo y cómo ver “Room with a view” en México?

“Room with a view” se presentará en el Festival Intenacional Cervantino en el Auditorio del Estado de Guanajuato el próximo 17 y 18 de octubre.

Fechas y horarios de “Room with a view” ¿Cuándo? Sábado 17 y domingo 18 de octubre de 2026

Sábado 17 y domingo 18 de octubre de 2026 ¿A qué hora? Sábado 17 de octubre | 20:00 horas Domingo 18 de octubre | 12:00 horas

¿En dónde? Auditorio del Estado

Auditorio del Estado Dirección: Carretera Pueblito de Rocha s/n. Guanajuato, Guanajuato

Los precios para las dos funciones oscilan entre los 640 y 1,120 pesos:

Planta alta Precio normal: 640 pesos

Luneta Precio normal: 885 pesos Silla de ruedas 440 pesos

Preferente Precio normal: 1,120 pesos Silla de ruedas: 560 pesos



Fuente: Festival Cervantino

Los boletos se pueden adquirir a través de una importante boletera mexicana y se puede revisar la disponibilidad en el sitio oficial del festival.

¿Quién es Rone?

Erwan Castex, conocido como Rone, se ha consolidado como una figura clave en la escena de la música electrónica francesa, explorando constantemente nuevos límites de este género musical y su relación con las artes escénicas y el cine.

En 2020 estrenó “Room with a view” en el Théâtre du Châtelet de París, junto con el lanzamiento de su álbum homónimo; esta obra lleva casi seis años evolucionando.

También ha compuesto música para cine y proyectos escénicos, recibiendo el Premio César a la mejor música original en 2021 por la película La Nuit Venue (Night Ride), de Frédéric Farrucci.

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