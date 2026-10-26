“Maxxing” es la palabra del 2026: qué significa y por qué pocos la soportan

Foto generada con IA.

“Maxxing” fue elegida como la palabra del año 2026 por Dictionary.com, un término que nació en internet y que refleja la creciente tendencia a mejorar al máximo la apariencia física, la alimentación y hasta la productividad.

La palabra “maxxing” deriva del inglés “maximize” (maximizar) y se utiliza para describir la búsqueda de llevar al máximo cualquier aspecto de la vida, ya sea mediante cambios en los hábitos, el cuidado personal o el rendimiento en las actividades cotidianas.

Aunque puede emplearse de manera independiente, también se combina con otras palabras para crear expresiones relacionadas con el bienestar, la belleza y el rendimiento personal.

https://t.co/cviiW1mGLP’s 2026 Word of the Year is “maxxing!” https://t.co/invlCmYcIw



“Maxxing” refers to the practice of pursuing an activity to the fullest, or optimizing a certain aspect of your life. It’s used as a suffix as well as a standalone word, embodying our modern… pic.twitter.com/0MA4p2abCv — Dictionary.com (@Dictionarycom) October 26, 2026

De acuerdo con el sitio especializado en el idioma inglés, el uso de “maxxing” aumentó casi 19 veces respecto a 2025, mientras que el de “looksmaxxing”, una de sus variantes más populares, registró un incremento superior al 900%, según datos difundidos por New York Post.

¿Cómo se ocupa “maxxing”, la palabra del 2026?

La palabra suele ocuparse para maximizar términos de belleza, salud y estilo de vida.

Looksmaxxing: mejorar al máximo la apariencia física mediante ejercicio, tratamientos de belleza o cambios de imagen

mejorar al máximo la apariencia física mediante ejercicio, tratamientos de belleza o cambios de imagen Fibermaxxing: aumentar el consumo de fibra en la alimentación

aumentar el consumo de fibra en la alimentación Proteinmaxxing: priorizar o incrementar la ingesta de proteínas

priorizar o incrementar la ingesta de proteínas Productivity-maxxing: buscar el máximo rendimiento en el trabajo o las actividades cotidianas

buscar el máximo rendimiento en el trabajo o las actividades cotidianas Tokenmaxxing: utilizar la mayor cantidad posible de herramientas o recursos de inteligencia artificial en el trabajo

Dictionary.com explicó que la elección está relacionada con la influencia que tienen las plataformas digitales en la forma en que las personas hablan y entienden el mundo.

“En un año dominado por debates sobre el papel de la tecnología en la sociedad, es natural que hayamos seleccionado una palabra que se forjó en línea”, señaló el sitio en su anuncio oficial.

De los foros de internet a TikTok: ¿dónde surgió “maxxing”?

Aunque su popularidad creció durante 2026, los antecedentes de “maxxing” se remontan a comunidades digitales de mediados de la década de 2010.

Una de sus primeras variantes fue “looksmaxxing”, que surgió en foros de internet vinculados con comunidades de hombres que se identificaban como célibes involuntarios, conocidos como incels.

Con el tiempo, la expresión comenzó a circular en plataformas como Reddit y TikTok, donde adquirió un significado más amplio y dejó de utilizarse exclusivamente en aquellas comunidades.

Actualmente, el concepto aparece en publicaciones sobre rutinas de ejercicio, tratamientos estéticos, alimentación y hábitos de productividad.

Dictionary.com señaló que “looksmaxxing” fue una de las expresiones que más impulsaron la popularidad del término, especialmente durante los primeros meses de 2026.

¿Por qué “maxxing” provocó polémica en redes sociales?

La elección de la palabra del año dividió opiniones pues mientras algunos usuarios consideran que representa adecuadamente las tendencias actuales, otros cuestionaron que la búsqueda constante de perfeccionamiento se haya convertido en una característica de la sociedad.

“Entiendo el motivo, pero aun así odio esto para nuestra sociedad, jajaja”, escribió un usuario citado por New York Post.

“Estamos viviendo en el peor escenario posible”, añadió otro.

Sin embargo, también hubo comentarios favorables de quienes consideran que la palabra refleja los cambios en el lenguaje y la influencia de las nuevas generaciones.

Para Dictionary.com, “maxxing” también puede utilizarse de manera irónica, pues algunas personas emplean el término para burlarse de la presión por mejorar absolutamente todos los aspectos de su vida.

¿Qué otras palabras compitieron por el título en 2026?

Además de “maxxing”, Dictionary.com consideró otras expresiones que marcaron las conversaciones del año:

Affordability (asequibilidad): relacionada con el costo de vida y la capacidad económica para adquirir bienes y servicios.

relacionada con el costo de vida y la capacidad económica para adquirir bienes y servicios. Data center (centro de datos): término que ganó relevancia por el crecimiento de la inteligencia artificial.

término que ganó relevancia por el crecimiento de la inteligencia artificial. Odyssey (odisea): palabra asociada con los viajes y aventuras, impulsada también por el cine.

palabra asociada con los viajes y aventuras, impulsada también por el cine. Unc: expresión de internet utilizada para describir a alguien anticuado o desconectado de las tendencias actuales.

En 2025, Dictionary.com había seleccionado “67” como palabra del año, una expresión viral entre integrantes de las generaciones Z y Alpha.

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