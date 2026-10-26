CANAPAT, CONATRAM y ANTP rechazan bloqueos carreteros y acuerdan mantener diálogo con Segob

Negocia Segob con transportistas. Foto: Segob

La Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (CANAPAT), la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (CONATRAM) y la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP) manifestaron este lunes su rechazo a los bloqueos carreteros y acordaron mantener el diálogo con el Gobierno de México.

Las tres organizaciones, integrantes de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), expresaron su disposición a buscar soluciones a las demandas del sector transportista mediante reuniones con autoridades federales.

CANAPAT, CONATRAM y ANTP rechazan bloqueos carreteros

De acuerdo la Secretaría de Gobernación (Segob), las tres agrupaciones manifestaron su rechazo a los cierres de carreteras que afectan a la ciudadanía y plantearon mantener abiertas las vías de diálogo.

Durante una reunión con representantes del Gobierno federal, las organizaciones expusieron diversas demandas relacionadas con las condiciones en las que opera el autotransporte en México.

Por su parte, la Segob reiteró que no existe necesidad de recurrir a bloqueos carreteros para presentar exigencias ante las autoridades.

¿Qué demandas presentaron las organizaciones transportistas?

Durante el encuentro, las agrupaciones plantearon siete temas relacionados con la operación del transporte:

Seguridad carretera: condiciones de seguridad en las vías de comunicación.

Infraestructura: necesidades del sector en materia carretera.

Estímulos fiscales: planteamientos relacionados con apoyos tributarios.

Transporte irregular: problemas asociados con esta actividad.

Abusos de autoridad: señalamientos sobre actuaciones de autoridades.

Tarifas de peaje: costos por el uso de carreteras.

Condiciones de operación: asuntos relacionados con el funcionamiento del autotransporte.

Estos planteamientos serán revisados mediante una agenda de trabajo acordada con las autoridades federales.

Gobierno y transportistas acuerdan reuniones esta semana

Las organizaciones y el Gobierno de México acordaron establecer una agenda de trabajo durante la semana del 26 de octubre, tanto a nivel federal como en los estados.

En las reuniones participarán la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y la Guardia Nacional.

En el encuentro estuvieron la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, además de subsecretarios y funcionarios federales.

Por parte del sector transportista participaron Alejandro Malagón Barragán, Luis Antonio Zaldívar Sánchez, Elías Dip Rame y Leonardo Gómez, entre otros representantes.

El objetivo de las próximas reuniones será revisar las demandas y avanzar en posibles soluciones, según informó la Segob.

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