“Es un daño severo”: Luis Carlos Ugalde pide investigar a más funcionarios del INE tras renuncia de Taddei

La renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) no debe cerrar las investigaciones sobre presuntas irregularidades en el organismo, consideró Luis Carlos Ugalde, expresidente del Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral (IFE).

En entrevista con Uno TV, señaló que el caso ha provocado un daño severo a la institución y pidió revisar la actuación de otros funcionarios y de las empresas involucradas.

“Es un daño severo que no inició con los escándalos de Taddei, este proceso lleva varios, un par de años al menos”, afirmó Ugalde, quien actualmente dirige Integralia Consultores.

El especialista sostuvo que, desde su perspectiva, el INE ha cedido ante presiones del Gobierno y ha tomado decisiones que ponen en duda su imparcialidad. Como ejemplo, mencionó la falta de acciones frente a las precampañas adelantadas de Morena.

“Se tiene que continuar la investigación y se tiene que castigar a las personas que se encuentren involucradas, no se vale borrón y cuenta nueva”, declaró.

¿Quiénes más deben ser investigados por el caso Taddei?

Entre los funcionarios cuya actuación pidió revisar mencionó al titular del Órgano Interno de Control del INE, encargado de prevenir y detectar irregularidades, así como de atender quejas dentro de la institución.

“La función del contralor interno es justamente prevenir irregularidades, detectarlas, escuchar quejas y al contralor se le ha pedido durante mucho tiempo que revise lo que está ocurriendo y no hizo nada”.

Además, pidió investigar a las empresas involucradas en los contratos cuestionados para establecer si existieron responsabilidades.

Nueva presidencia del INE debe garantizar imparcialidad

Ante la cercanía del próximo proceso electoral, Ugalde consideró que uno de los principales retos será elegir a una persona que garantice la autonomía y la imparcialidad del organismo.

“Si la presidenta Sheinbaum quiere reparar esto, puede dar la instrucción para que sus diputados abran el proceso, escojan a alguien digno, responsable, con solvencia intelectual, moral. ¿Se puede? Sí se puede. ¿Quieren? No lo sé, no lo sé, pero de que se puede, se puede y ojalá lo hagan”, concluyó.

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