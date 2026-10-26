Trump hace comentario sobre los glúteos de Nicki Minaj: “Es hermoso”

La cercanía entre ambos comenzó hace años. Foto: AFP

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, hizo un comentario sobre los glúteos de la rapera Nicki Minaj durante un acto político en Michigan; el comentario causó polémica en redes sociales donde los usuarios consideraron que era raro que el mandatario de dicho país utilizara esos adjetivos.

La cercanía pública entre Trump y Minaj comenzó a consolidarse en noviembre de 2025, aunque la postura política de la rapera ha cambiado a lo largo de los años. No eran aliados públicos desde siempre

¿Qué dijo Trump sobre Nicki Minaj?

"Donald Trump":

Por sus palabras sobre el trasero de Nicki Minaj durante un rally en Michigan pic.twitter.com/JtrMlB1NzS — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) October 25, 2026

El pasado 25 de octubre, durante un encuentro político celebrado en Port Huron, Míchigan, Trump hizo una serie de elogios a Nicki Minaj mientras la cantante lo acompañaba en su gira previa a las elecciones legislativas del 3 de noviembre. Entre estos comentarios destacó uno donde se refierió a su trasero.

“Por cierto, antes he visto un trasero increíblemente hermoso. ¡Nicki Minaj! Eso es difícil de pasar por alto. ¡Ponte de pie!” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Después de hacer el comentario, el mandatario intentó retomar su discurso y agregó “Espero que Nicki no se haya sentido ofendida, pero queremos mucho a Nicki. Ella ha estado con nosotros durante mucho tiempo”.

La intérprete de Trinidad y Tobago expresó su apoyo a Trump, “Me siento muy honrada de trabajar con este presidente. Él representa la resiliencia”, declaró Minaj durante el encuentro, en el que también aseguró que Trump ha cambiado la energía del país y ofrecido, desde su perspectiva, un futuro más esperanzador.

¿Por qué se reunieron Trump y Nicki Minaj en Michigan?

El encuentro se realizó como parte de las actividades de respaldo a los candidatos republicanos de cara a las elecciones legislativas de Estados Unidos, programadas para el 3 de noviembre de 2026.

La aparición conjunta del mandatario y la rapera reunió dos elementos de interés público: la participación de Minaj en un acto político para respaldar a Trump y el comentario del presidente sobre el físico de la artista.

La relación pública entre Donald Trump y Nicki Minaj tuvo un cambio visible a finales de 2025, cuando la rapera comenzó a expresar su respaldo al mandatario después de que éste se pronunciara sobre la persecución de comunidades cristianas en Nigeria. En enero de 2026, ambos compartieron escenario durante un acto en Washington para promover un programa de ahorro infantil impulsado por el Gobierno estadounidense, donde Minaj se declaró la “fan número uno” de Trump, desde entonces, la intérprete de “Anaconda” ha manifestado su apoyo al presidente.

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