Modalidad 40 del IMSS: entre la tormenta legal y la opacidad

Modalidad 40 del IMSS, en polémica. Foto: Cuartoscuro

Trabajadores que apostaron por la modalidad 40 para pensionarse enfrentan incertidumbre tras los candados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La Federación de Agrupaciones Obreras de la República Mexicana (FAO) prevé una avalancha de amparos.

“¿De qué vas a vivir cuando seas viejo?”, se preguntó Ricardo Rojo. La respuesta la tenía en la Modalidad 40, pero con los candados que impuso el IMSS llegó la incertidumbre.

Ricardo, ayudante general, cuenta que la noticia le cayó “como un balde de agua fría”:

“Se me vino un mundo encima, porque llevo tantos años laborando y empecé a ver lo de mi Modalidad 40 precisamente para poderme retirar dignamente, más o menos”.

El amparo, la única vía

Ante este panorama, presentará un amparo con el respaldo de la Federación de Agrupaciones Obreras de la República Mexicana (FAO).

Su secretario general, Iván Manuel Navarro, afirma que los trabajadores no tienen otra salida:

“No tenemos otra alternativa, la única vía que tenemos para defendernos es el juicio de amparo y contar con que el Poder Judicial haga su trabajo”.

Sin embargo, existe temor por la cercanía de los jueces con el oficialismo.

Navarro lo plantea así: “La incertidumbre que tenemos es un Poder Judicial debilitado que, a nuestro punto de vista, no goza de la independencia que tenía hace algunos años“.

Una avalancha de amparos

La FAO prevé que solo en sus filas se presenten de mil a mil 500 amparos. A nivel nacional, estima que durante el próximo año podrían interponerse hasta 100 mil recursos legales.

Una crisis anunciada

Navarro sostiene que la crisis financiera del IMSS se evaluó desde 2021, que se pecó de omisión y que apenas ahora se aplicó el freno.

A la Modalidad 40 se suman otros pendientes, como el Fideicomiso de las Pensiones del Bienestar. En ambos casos, dice, la opacidad es el común denominador.

El dirigente recuerda que ya hay casos de trabajadores de la Ley 97 que se pensionan en ese régimen y no reciben el 100% de su salario, por lo que deben acudir a los tribunales:

“Tenemos varios juicios de personas que están en ese supuesto, que son trabajadores de la Ley 97, se pensionan en ese régimen y no reciben el 100% de su salario; se tiene que llevar por la vía judicial”.

¿A dónde va ese dinero?

Sobre el destino de los recursos del fideicomiso, Navarro es tajante:

“Desconozco el fin para el que se están utilizando esos recursos. Lo cierto es que los trabajadores no se están beneficiando”.

La pregunta queda en el aire: ¿pasará lo mismo con la Modalidad 40?

Mientras los trabajadores reprochan la medida unilateral del IMSS, el destino de su vejez sigue sin resolverse.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.