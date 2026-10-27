César Montes y el Lokomotiv viven momentos de tensión; tren donde viajaban fue atacado con drones en Rusia

César Montes y el Lokomotiv, se encuentran sanos y salvos. Foto: AFP | Archivo

El defensa mexicano César Montes y el equipo de FC Lokomotiv de Moscú vivieron un ataque de drones cuando viajaba en tren en Rusia la noche del domingo 25 y la madrugada del lunes 26 de octubre, en la región de Vorónezh.

El equipo regresaba de disputar la jornada 12 de la Liga Premier de Rusia, en la que perdió 2-0 ante el Rostov, cuando parte del convoy ferroviario fue alcanzado durante una ofensiva en el contexto del conflicto que sigue entre Rusia y Ucrania.

Aunque varios vagones de pasajeros sufrieron daños, el que transportaba al plantel no recibió impactos directos, por lo que el Cachorro Montes y sus compañeros no resultaron lesionados.

¿Qué pasó con César Montes y el Lokomotiv durante el ataque con drones?

Captura del comunicado del FC Lokomotiv

El incidente ocurrió en Vorónezh, región donde los sistemas de defensa aérea rusos interceptaron más de 70 drones, de acuerdo con los reportes sobre el ataque, cuyos restos provocaron afectaciones en la infraestructura ferroviaria e interrumpieron el recorrido del tren que cubría la ruta entre Anapa y Moscú.

Ante la suspensión del trayecto, los integrantes del Lokomotiv tuvieron que abandonar el convoy y continuar su viaje por carretera en un autobús, mientras que el personal médico del club brindó asistencia a pasajeros de otros vagones.

Las autoridades regionales reportaron un balance preliminar de tres personas fallecidas y 39 lesionadas por los ataques registrados en la zona, cifras que corresponden al conjunto de incidentes en Vorónezh y no exclusivamente al tren en el que viajaba el futbolista mexicano.

¿Cómo se encuentra César Montes tras el ataque en Rusia?

El Lokomotiv de Moscú confirmó que todos los integrantes de su plantel se encuentran a salvo y que regresaron a su centro de entrenamiento sin lesiones, donde retomaron la preparación para sus próximos compromisos de la temporada 2026-2027.

En un comunicado, el club informó: “Tras las informaciones difundidas por los medios, el FC Lokomotiv anuncia que el equipo ha regresado al completo a su centro de entrenamiento y ha comenzado la preparación para los partidos de la Copa y el Campeonato de Rusia”.

De esta manera, César Montes permanece en Moscú con su equipo y sin afectaciones físicas reportadas tras el incidente, ocurrido en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania, que también ha impactado infraestructura de transporte.

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