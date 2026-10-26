¿Izquierda o derecha? Así queda el mapa político de América tras triunfo de Lula

Lula da Silva hizo historia con su reeleción. Foto: AFP

Tras darle la vuelta a la contienda electoral, Luiz Inácio Lula da Silva ganó las presidenciales en Brasil frente a su adversario Flavio Bolsonaro y provocó que el foco político volviera a ponerse sobre América, continente donde ha avanzado la derecha o gobiernos de orientación conservadora.

El triunfo del actual mandatario fue celebrado por la mayoría de los gobernantes de América Latina y líderes de la izquierda mundial. De esta forma, la primera economía de la región se mantiene como uno de los pocos bastiones progresistas.

Asimismo, también hubo reacciones de líderes de la derecha, quienes apoyaron a Bolsonaro. Las declaraciones más fuertes las realizó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras asegurar que las elecciones estuvieron “amañadas” y fueron “muy corruptas”.

¿Cómo queda el mapa político en América tras la victoria de Lula da Silva?

La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva no provoco ningún cambio en el mapa político de América desde la victoria del abogado Abelardo de la Espriella, en Colombia.

De esta manera, los gobiernos de izquierda, centroizquierda o izquierda progresistas son los siguientes:

Canadá: Mark Carney (centroizquierda)

Mark Carney (centroizquierda) México: Claudia Sheinbaum (izquierda progresista)

Claudia Sheinbaum (izquierda progresista) Guatemala: Bernardo Arévalo (centroizquierda)

Bernardo Arévalo (centroizquierda) Nicaragua: Daniel Ortega (izquierda)

Daniel Ortega (izquierda) Cuba: Miguel Díaz-Canel (socialismo)

Miguel Díaz-Canel (socialismo) Venezuela: Delcy Rodríguez (izquierda chavista)

Delcy Rodríguez (izquierda chavista) Brasil: Luiz Inácio Lula da Silva (izquierda)

Luiz Inácio Lula da Silva (izquierda) Uruguay: Yamandú Orsi (izquierda)

Los gobiernos de derecha o centroderecha, cuyas demandas principales son los cambios económicos, migración y seguridad, son:

Estados Unidos: Donald Trump (derecha conservadora)

Donald Trump (derecha conservadora) Honduras: Nasry Asfura (centroderecha)

Nasry Asfura (centroderecha) El Salvador: Nayib Bukele (derecha conservadora)

Nayib Bukele (derecha conservadora) Panamá: José Raúl Mulino (centroderecha)

José Raúl Mulino (centroderecha) República Dominicana: Luis Abinader (centroderecha liberal)

Luis Abinader (centroderecha liberal) Colombia: Abelardo de la Espriella (derecha nacionalista)

Abelardo de la Espriella (derecha nacionalista) Ecuador: Daniel Noboa (centroderecha)

Daniel Noboa (centroderecha) Bolivia: Rodrigo Paz (centro con tendencia a la derecha)

Rodrigo Paz (centro con tendencia a la derecha) Paraguay: Santiago Peña (derecha conservadora)

Santiago Peña (derecha conservadora) Chile: José Antonio Kast (derecha conservadora)

José Antonio Kast (derecha conservadora) Argentina: Javier Milei (derecha libertaria)

Javier Milei (derecha libertaria) Perú: Keiko Fujimori (derecha conservadora)

La apuesta política marcaba una victoria de Flavio Bolsonaro, pues además de haber ganado la primera, contaba con el apoyo de líderes cuyo discurso se centró en nacionalismo y políticas más duras en materia de seguridad y migración.

Sin embargo, en esta ocasión, la derecha no continúo su avance con la victoria de Lula da Silva aunque analistas estiman que este equilibrio político podría cambiar en los próximos años.

Hasta entonces, los proyectos de ambas corrientes políticas seguirán generando tensiones en América.

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