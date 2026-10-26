Américo Villarreal destaca talento de jóvenes de Tamaulipas y anuncia más apoyos para deportistas

Américo Villarreal destaca a jóvenes deportistas tamaulipecos. Foto: Uno TV

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, destacó los resultados de jóvenes del estado en ciencia, tecnología y deporte, y anunció mayores apoyos económicos para atletas y entrenadores tras los resultados obtenidos en competencias nacionales.

Durante la ceremonia de honores a la bandera, realizada este lunes en el Polideportivo Ingeniero Américo Villarreal Guerra, en Ciudad Victoria, el mandatario también informó sobre la próxima realización del Seminario Internacional de Energía en Tampico, que contará con la participación de siete embajadores de distintos países.

Villarreal Anaya señaló que los reconocimientos obtenidos por estudiantes en investigación e innovación, así como los resultados de las delegaciones deportivas, forman parte de las actividades que permiten a las nuevas generaciones representar a Tamaulipas en distintos escenarios.

Jóvenes tamaulipecos destacan en ciencia y tecnología

El gobernador mencionó los proyectos desarrollados por estudiantes de secundaria y preparatoria en áreas como robótica, informática e investigación científica.

Entre los ejemplos destacó un dispositivo diseñado para controlar y extinguir incendios mediante sonido, iniciativa que, según explicó, recibió reconocimiento internacional.

“Recientemente, pues está el control del incendio, apagarlo mediante sonido y eso pues mereció un reconocimiento a nivel internacional”, expresó.

El mandatario señaló que su administración busca ampliar las oportunidades de formación académica, cultural, artística y deportiva para que las y los jóvenes desarrollen sus capacidades y encuentren opciones de crecimiento profesional.

Américo Villarreal destaca a jóvenes deportistas tamaulipecos. Foto: Uno TV

Tampico recibirá a 7 embajadores en seminario energético

Villarreal Anaya anunció que este martes 27 de octubre se realizará en Tampico el Seminario Internacional de Energía, con la participación de siete embajadores y especialistas del sector.

El encuentro abordará temas relacionados con el sector energético y las perspectivas de desarrollo de Tamaulipas.

“Mañana tenemos en Tampico también el Seminario Internacional de Energía a nivel nacional, donde vienen siete embajadores de diferentes países y también expertos en diferentes áreas del concepto de energía”, señaló.

El gobernador afirmó que la entidad cuenta con perspectivas de crecimiento en materia energética y destacó la importancia de generar espacios de intercambio con representantes internacionales.

Durante su mensaje también hizo referencia al 33 Festival Internacional de la Costa del Seno Mexicano y a encuentros relacionados con la protección de niñas, niños y adolescentes.

Tamaulipas consigue 158 medallas en la Paralimpiada Nacional Conade 2026

Uno de los puntos centrales de la ceremonia fue el reconocimiento a la delegación tamaulipeca que participó en la Paralimpiada Nacional Conade 2026, celebrada en Guadalajara, Jalisco.

Los atletas del estado obtuvieron 158 medallas: 68 de oro, 52 de plata y 38 de bronce, resultado que colocó a Tamaulipas en el séptimo lugar del medallero nacional.

El director del Instituto del Deporte de Tamaulipas, Manuel Virués Lozano, indicó que la entidad volvió a alcanzar esa posición después de 18 años. También destacó que el total de preseas representa un incremento superior al 250% respecto de las 44 medallas conseguidas en 2022.

Américo Villarreal destaca a jóvenes deportistas tamaulipecos. Foto: Uno TV

Ante los deportistas, Villarreal Anaya anunció un incremento en los estímulos económicos para atletas y entrenadores, particularmente en los apoyos vinculados con las medallas obtenidas.

“Así es que aquí es al revés, si ustedes dan más, el Gobierno del Estado también les da más”, afirmó.

El gobernador también recordó que Tamaulipas consiguió 186 medallas en la Olimpiada Nacional, cifra que presentó como un récord estatal, y mencionó que la entidad será sede de nueve disciplinas de esa competencia.

Reconocen a paraatletas de siete municipios

Durante el acto se entregaron reconocimientos a deportistas de Ciudad Victoria, Altamira, Tampico y Reynosa, entre otros municipios.

Los atletas distinguidos fueron:

Gabriel Alejandro Avilés González , de Ciudad Victoria

, de Ciudad Victoria Ricardo Daniel Aguilar Verdín , de Ciudad Victoria

, de Ciudad Victoria Lesly Victoria González Andrade , de Ciudad Victoria

, de Ciudad Victoria Ángel Rolando García Santiago , de Altamira

, de Altamira Ian Isaí Arvizu Chávez , de Altamira

, de Altamira Gabriel Arvizo Camero , de Tampico

, de Tampico Santiago Fonseca Ramírez, de Reynosa

La secretaria de Bienestar Social, Silvia Casas González, señaló que la política deportiva estatal busca ampliar las oportunidades de participación para niñas, niños, jóvenes y personas adultas, además de promover la inclusión y el acceso a instalaciones deportivas.

Gobernador presenta balance de actividades de octubre

Durante su intervención, Villarreal Anaya también repasó algunas de las actividades realizadas por su administración durante octubre.

Entre ellas mencionó la conclusión de los recorridos por los 43 municipios de Tamaulipas para asistir a los segundos informes de gobierno municipales, así como un conversatorio sobre los avances de su administración, realizado el 1 de octubre.

Además, hizo referencia a los trabajos para regularizar centros de rehabilitación de adicciones, al primer informe del Poder Judicial en su nueva etapa y a la Feria Tamaulipas 2026, que concluyó después de diez días de actividades.

En materia económica, el gobernador destacó una variación anual de 15.7% en los indicadores de crecimiento industrial. Sobre seguridad, citó datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que, según indicó, ubicaron a Tamaulipas en el noveno lugar nacional entre las entidades con menor incidencia delictiva del fuero común.

La ceremonia contó con la presencia de funcionarios estatales, representantes del Poder Judicial y del Congreso local, así como mandos de las fuerzas de seguridad.

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