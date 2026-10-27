AMLO defendió a Guadalupe Taddei en 2023: “Es honesta” y aseguró que “el INE no se toca”

Cuando Guadalupe Taddei fue elegida consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), el 31 de marzo de 2023, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador defendió su perfil y rechazó que Morena hubiera tomado el control del organismo.

“Tiene profesionalismo, es honesta, incapaz de actuar como el presidente que está saliendo (Lorenzo Córdova), es una mujer íntegra”, declaró en esa fecha durante su conferencia mañanera.

López Obrador celebró, además, que las cuatro nuevas consejerías del INE fueran elegidas mediante insaculación, un mecanismo de sorteo, y sostuvo que se trataba de una forma más democrática de designación.

¿Qué dijo AMLO sobre Guadalupe Taddei cuando llegó al INE?

Durante la conferencia, López Obrador señaló que no conocía personalmente a Taddei, pero afirmó conocer a su familia, a la que describió como progresista, demócrata y honesta.

También defendió la trayectoria de la nueva consejera presidenta y dijo que había sido examinada por una comisión del Congreso antes de resultar elegida por sorteo.

Cuando se le preguntó si el INE quedaría bajo el control de Morena tras la llegada de Taddei, respondió: “No, no, no. No se preocupe, para nada, y ‘el INE no se toca’”.

Sus declaraciones se produjeron en medio del debate por la reforma electoral impulsada durante su gobierno y de las críticas a las movilizaciones convocadas en defensa del Instituto.

AMLO y las marchas en defensa del INE

En noviembre de 2022, después de una movilización en defensa del INE y contra la reforma electoral, López Obrador sostuvo que quienes participaron defendían privilegios, corrupción, racismo, clasismo y discriminación.

En su conferencia del 14 de noviembre, el entonces presidente cuestionó a los convocantes de la marcha y defendió su propuesta de reforma electoral, con la que planteaba modificar la forma de elegir a las autoridades electorales, entre otros cambios.

Meses después, en febrero de 2023, volvió a criticar a quienes participarían en una nueva movilización contra el llamado Plan B electoral. El 22 de febrero, cuatro días antes de la protesta, afirmó que sus participantes buscaban defender el régimen que él describía como corrupto y conservador.

Tras la marcha del 26 de febrero, López Obrador volvió a cuestionar a sus organizadores y participantes durante su conferencia del día siguiente. Los acusó de querer conservar privilegios y de oponerse a la transformación que impulsaba su gobierno.

Las declaraciones de AMLO vuelven al contexto tras la renuncia de Taddei

Las palabras que López Obrador pronunció en 2023 recuperan relevancia después de que Guadalupe Taddei anunciara que presentaría su renuncia a la presidencia del INE.

En el comunicado difundido el 25 de octubre, Taddei señaló que tomó la decisión tras una reflexión y sostuvo que la protección del Instituto y la continuidad de su misión constitucional debían estar por encima de cualquier interés coyuntural o personal.

La consejera presidenta también afirmó que los señalamientos difundidos en medios de comunicación y redes sociales debían verificarse y examinarse con evidencia y por las vías institucionales.

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