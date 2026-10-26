“Yo le creo”: Monreal defendió a Guadalupe Taddei

Guadalupe Taddei está en el centro de la conversación tras los reportes periodísticos sobre sus presuntos vínculos con uno de los principales proveedores del Instituto Nacional Electoral (INE) y de organismos electorales locales.

En medio de los cuestionamientos, una voz recuerda quiénes salieron a respaldarla: Ricardo Monreal, quien afirmó “Yo le creo”, y el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien anteriormente sostuvo: “Ella es honesta”.

Pamela Cerdeira recupera las palabras de ambos políticos y se plantea una reflexión sobre la honestidad y la rendición de cuentas en las instituciones electorales.

“Bueno, pues ahora sí más que nunca podemos decir que esto se trata de honestidad valiente, muy, muy valiente”.

Pamela Cerdeira

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