“Yo le creo”: Monreal defendió a Guadalupe Taddei

| 17:23 | Redacción Uno TV | Uno TV

Ricardo Monreal y Andrés Manuel López Obrador defendieron a Guadalupe Taddei con frases como “Yo le creo” y “Ella es honesta”.

Guadalupe Taddei está en el centro de la conversación tras los reportes periodísticos sobre sus presuntos vínculos con uno de los principales proveedores del Instituto Nacional Electoral (INE) y de organismos electorales locales.

En medio de los cuestionamientos, una voz recuerda quiénes salieron a respaldarla: Ricardo Monreal, quien afirmó “Yo le creo”, y el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien anteriormente sostuvo: “Ella es honesta”.

Pamela Cerdeira recupera las palabras de ambos políticos y se plantea una reflexión sobre la honestidad y la rendición de cuentas en las instituciones electorales.

“Bueno, pues ahora sí más que nunca podemos decir que esto se trata de honestidad valiente, muy, muy valiente”.
Pamela Cerdeira

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