Trump considera que hubo “fraude” en las elecciones de Brasil tras victoria de Lula

Trump asegura que no apoyó a ninguno de los candidatos. Foto: AFP

Luego de la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, no titubeó al declarar, frente a la prensa, que las elecciones fueron “fraudulentas“.

El mandatario estadounidense cuestionó el proceso electoral brasileño, aunque aseguró que no apoyó a ninguno de los candidatos y que mantiene una buena relación con Lula, quien consiguió un cuarto mandato presidencial.

Trump denuncia presunto fraude en elecciones de Brasil

Antes de abordar el avión presidencial Air Force One para viajar a Misisipi, donde tenía previsto participar en un mitin electoral, Donald Trump expresó sus dudas sobre los comicios brasileños.

“Tiene una pinta terrible. Me pareció terrible. Quiero decir, no tomé partido, pero parecían otras elecciones fraudulentas”, declaró ante periodistas.

El mandatario estadounidense insistió en sus críticas y afirmó que las elecciones parecían “muy, muy corruptas“, aunque no presentó pruebas de sus señalamientos.

Al ser cuestionado sobre posibles acciones de Estados Unidos, Trump descartó intervenir directamente.

“Yo no gobierno Brasil, gobierno Estados Unidos. Me gusta Lula, nos llevamos bien, pero creo que las elecciones dieron una imagen muy mala”, respondió.

🇺🇸 Trump calificó las elecciones en Brasil de "manipuladas"



💬 "Yo no tomé partido, pero francamente pareció otra elección manipulada… se veía tan corrupta, tan terrible". pic.twitter.com/CMhvmdQbws — Filo.news (@filonewsOK) October 26, 2026

Lula gana elecciones de Brasil con 52% de los votos

Luiz Inácio Lula da Silva obtuvo la victoria en la segunda vuelta presidencial con el 52% de los sufragios, frente al 48% de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Los resultados reportados fueron:

Lula da Silva: 64.2 millones de votos (52%)

Flávio Bolsonaro: 59.8 millones de votos (48%)

Diferencia: 4.4 millones de votos

Flávio Bolsonaro había ganado la primera vuelta del 4 de octubre, pero Lula logró imponerse en la votación definitiva.

Flávio Bolsonaro busca anular las elecciones

Tras conocerse los resultados, Flávio Bolsonaro se negó a reconocer la victoria de Lula y anunció que solicitará ante la Justicia la anulación de los comicios.

Su inconformidad está relacionada con la decisión del juez de la Corte Suprema Cristiano Zanin de ampliar dos horas el horario de votación, hasta las 19:00 horas locales.

Trump y Lula mantienen una relación marcada por tensiones

Aunque Trump aseguró llevarse bien con Lula, su administración ha ejercido presión sobre el Gobierno brasileño.

El mandatario estadounidense impuso elevados aranceles a Brasil en respuesta al proceso judicial contra Jair Bolsonaro, quien fue condenado por intentar un golpe de Estado.

Además, Trump recibió en mayo a Flávio Bolsonaro en el Despacho Oval, pese a no haber respaldado públicamente su candidatura presidencial.

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