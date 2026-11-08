Muere Arnaldo Coen a los 86 años, referente del arte mexicano

El artista mexicano Arnaldo Coen murió este domingo a los 86 años, informó el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL). El pintor y escultor fue una de las figuras vinculadas con la Generación de la Ruptura, integrante de la Academia de Artes de México y ganador del Premio Nacional de Ciencias y Artes en 2014.

El INBAL lamentó su fallecimiento mediante una publicación en redes sociales y expresó sus condolencias a familiares y amigos.

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura lamenta el sensible fallecimiento de Arnaldo Coen, artista visual, integrante de la Generación de la Ruptura y fundador del Salón Independiente. Recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2014 y la Medalla Bellas Artes 2022… pic.twitter.com/fj70FvmktD — Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (@bellasartesinba) November 8, 2026

Su esposa, la galerista Lourdes Sosa, también confirmó la noticia con un mensaje de despedida.

“Con profundo amor y tristeza les comparto que hoy Arnaldo emprendió un nuevo viaje. Su espíritu libre se funde ahora con el gran misterio de la existencia que tanto lo fascinó”, escribió.

¿De qué murió Arnaldo Coen, artista de la Generación de la Ruptura?

A lo largo de su trayectoria, Coen recibió importantes reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 2014 y la Medalla Bellas Artes en Artes Visuales en 2022.

Además, fue miembro de número de la Academia de Artes de México y miembro titular del Seminario de Cultura Mexicana.

¿Quién fue Arnaldo Coen y por qué fue importante para el arte mexicano?

Arnaldo Coen nació el 10 de junio de 1940 en la Ciudad de México. Su carrera artística comenzó en 1958, cuando ingresó al taller del pintor Lawrence Calcagno, de acuerdo con la Academia de Artes.

En 1963 realizó su primera exposición individual y comenzó una trayectoria que se extendió por más de seis décadas, durante las cuales exploró diferentes formas de expresión.

Fue identificado con la Generación de la Ruptura, integrada por artistas que buscaron nuevas formas de creación y se alejaron de las corrientes tradicionales del arte mexicano.

Sin embargo, durante un encuentro organizado por el INBAL en septiembre de 2023, el propio Coen aclaró que no se consideraba parte de la Ruptura y que no le gustaba ese término.

Su trabajo abarcó distintas disciplinas artísticas:

Pintura y escultura

Arte corporal o body art

Instalaciones y arte conceptual

Escenografías y vestuarios para teatro y danza

Proyectos que combinaron artes visuales, música y poesía

En 1968 fue miembro fundador del Salón Independiente, iniciativa que reunió a artistas interesados en experimentar fuera de los espacios tradicionales de exhibición.

Arnaldo Coen llevó su obra a museos de México y del mundo

A lo largo de su carrera, las obras de Coen llegaron a importantes museos y colecciones nacionales e internacionales.

De acuerdo con la Academia de Artes, parte de su trabajo se encuentra en los acervos de:

Museo de Arte Moderno (INBAL).

Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC) de la UNAM.

Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez.

Museo de Arte Carrillo Gil.

Museum of Latin American Art, en California.

Museo de Arte de San Francisco.

Su obra también fue exhibida en Europa, Estados Unidos, América Latina, India y Japón, lo que permitió dar a conocer sus propuestas artísticas fuera de México.

En 2023, el Museo de Arte Moderno presentó la exposición “Arnaldo Coen. Reflejo de lo invisible”, una muestra que reunió 322 piezas, entre pinturas, esculturas, fotografías, documentos y materiales de archivo.

La exposición celebró sus más de 60 años de trayectoria y mostró las distintas etapas de su trabajo.

Arnaldo Coen participó en proyectos que rompieron con el arte tradicional

Uno de los episodios más llamativos de su trayectoria ocurrió en 1971, cuando participó junto con sus hermanos Amílcar y Arístides en el proyecto Prometeo, espectáculo pop, realizado en el Palacio de Bellas Artes.

La presentación combinó artes visuales, música rock y actuaciones en vivo, con participantes como Javier Bátiz y las bandas Peace & Love y Los Dug Dug’s.

El espectáculo fue interrumpido por la policía, en un episodio que quedó como parte de la historia de la experimentación artística en México.

En 1972, Coen también fue cocreador de Robarte el Arte, proyecto artístico filmado durante Documenta 5, en Kassel, Alemania, uno de los encuentros internacionales más importantes de arte contemporáneo.

Su carrera estuvo marcada por la búsqueda de nuevas formas de expresión, la experimentación con materiales y la colaboración con artistas de otras disciplinas.