Capturan a “La Pocha”, buscado por EE. UU., y a su hijo “El Nazi” en Tamaulipas

Ambos sujetos se ligan al cártel del noreste. Foto: @OHarfuch

Gerardo Javier “N”, alias “La Pocha”, y su hijo, conocido como “El Nazi”, fueron detenidos este domingo 8 de noviembre de 2026 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, durante un operativo de fuerzas federales. Ambos son señalados como presuntos integrantes del Cártel del Noreste.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la captura ocurrió tras la ejecución simultánea de tres órdenes de cateo.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Fiscalía General de la República (FGR), mediante la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

En Nuevo Laredo, Tamaulipas, personal de @Defensamx1 y de @FGRMexico, a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y FEMDO, ejecutó tres órdenes de cateo de manera simultánea y detuvo a Gerardo Javier “N”, alias “La Pocha”, y a su hijo, alias “El Nazi”, presuntos… pic.twitter.com/JDEHMSjsU9 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 8, 2026

¿Quién es “La Pocha”, detenido en Nuevo Laredo?

De acuerdo con la información difundida por García Harfuch, Gerardo Javier “N”, alias “La Pocha”, cuenta con una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos.

Las investigaciones y testimonios recabados por las autoridades lo señalan como presunto responsable de la desaparición de cuerpos de víctimas desde su participación en Los Zetas.

Según el reporte oficial, esta actividad habría continuado después de su incorporación al Cártel del Noreste.

Además, las autoridades lo relacionan con otros delitos, entre ellos:

Homicidios

Secuestros

Desapariciones

Las autoridades federales no detallaron los expedientes específicos relacionados con estos señalamientos ni precisaron los cargos que sustentan la solicitud de extradición.

“El Nazi”, presunto jefe de sicarios de Las Tropas del Infierno

Durante el mismo operativo fue detenido el hijo de Gerardo Javier “N”, identificado con el alias de “El Nazi”.

De acuerdo con las investigaciones federales, es señalado como presunto jefe de una célula de sicarios de “Las Tropas del Infierno”, estructura operativa vinculada al Cártel del Noreste.

Las autoridades identifican a esta organización como parte de la estructura criminal que opera en la región fronteriza de Tamaulipas.

Hasta el momento, la información oficial difundida no precisa el nombre completo de “El Nazi”, su edad ni los delitos específicos que se le imputan.

Tres cateos simultáneos para detener a integrantes del Cártel del Noreste

La detención de padre e hijo ocurrió durante tres cateos realizados de manera simultánea en Nuevo Laredo, mediante una operación coordinada entre instituciones federales.

En su publicación, García Harfuch confirmó la participación de personal militar y agentes de investigación de la FGR.

El funcionario destacó que Gerardo Javier “N” era requerido por las autoridades estadounidenses y que ambos detenidos tenían presuntos vínculos con el Cártel del Noreste.

No se informó si durante los cateosse aseguraron armas, vehículos, dinero en efectivo u otros objetos relacionados con las investigaciones.

Tampoco se precisó si hubo más personas detenidas durante el despliegue.

¿Qué sigue tras la captura de “La Pocha” y “El Nazi”?

En el caso de “La Pocha”, la orden de aprehensión con fines de extradición abre la posibilidad de que se pueda entregar a las autoridades de Estados Unidos, mediante el procedimiento legal correspondiente.

Sin embargo, su detención no significa que la extradición se haya concretado. El procedimiento deberá seguir las etapas previstas en la legislación mexicana.

Respecto a su hijo, alias “El Nazi”, las autoridades no han informado públicamente sobre su situación jurídica ni sobre una eventual solicitud de extradición.

Se espera que las instituciones federales proporcionen más información sobre los resultados de los cateos y la situación legal de ambos detenidos.

Los señalamientos contra los detenidos corresponden a investigaciones de las autoridades. Ambos mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria.

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