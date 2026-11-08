Doble feminicidio en Tláhuac: detienen a hombre acusado de matar a su pareja y a su hijastra

Óscar “N” fue arrestado por un doble feminicidio ocurrido en Tláhuac. Foto: FGJCDMX

Un hombre identificado como Óscar “N” fue ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, luego de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) ejecutara una orden de aprehensión en su contra por su probable responsabilidad en el feminicidio de dos mujeres y la tentativa de homicidio de dos hombres. Los hechos ocurrieron el 30 de octubre de 2026 en un domicilio de la alcaldía Tláhuac, donde presuntamente atacó con un arma blanca a su pareja y a la hija adolescente de ella, quienes perdieron la vida.

De acuerdo con las investigaciones, durante la agresión la mujer logró comunicarse telefónicamente con sus familiares para pedir ayuda. Tras recibir la llamada, su padre y un vecino acudieron al inmueble, pero también habrían sido atacados por el presunto agresor, por lo que ambos resultaron lesionados y tuvieron que ser trasladados a un hospital.

La Fiscalía capitalina informó que Óscar “N” fue detenido inicialmente por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica. Una vez que obtuvo el alta, agentes de la Policía de Investigación (PDI) cumplimentaron la orden judicial en su contra.

Posteriormente, durante la audiencia inicial, un juez le impuso la medida cautelar de prisión preventiva, mientras continúa el procedimiento penal por los delitos que se le atribuyen.

Así habría ocurrido el doble feminicidio en Tláhuac

Los hechos que dieron origen a la investigación sucedieron el viernes 30 de octubre de 2026, cuando presuntamente Óscar “N” agredió con un arma blanca a su pareja sentimental y a la hija adolescente de ella, dentro de un domicilio ubicado en la alcaldía Tláhuac.

Según la reconstrucción de los acontecimientos presentada por la Fiscalía CDMX, en medio de la agresión la mujer consiguió realizar una llamada telefónica a sus familiares para solicitar ayuda.

La comunicación permitió que su padre y un vecino se trasladaran hasta la vivienda para auxiliar a las víctimas. Sin embargo, cuando llegaron al lugar, ambos hombres también habrían sido atacados por Óscar “N”.

Los dos resultaron con lesiones y requirieron atención médica en un hospital. En contraste, la pareja del imputado y la adolescente fallecieron debido a las heridas que presuntamente sufrieron durante la agresión.

Tras la intervención de elementos de la SSC, el señalado fue detenido y llevado a recibir atención médica, mientras las autoridades comenzaron las diligencias para esclarecer lo sucedido y establecer las posibles responsabilidades penales.

¿Cómo investigó la Fiscalía CDMX el doble feminicidio?

Después de los hechos, la Policía de Investigación realizó distintas diligencias para reunir elementos que permitieran reconstruir la agresión e identificar la probable participación del detenido.

Entre las acciones desarrolladas se encuentran la inspección del lugar donde ocurrieron los hechos y las entrevistas a personas que pudieran aportar información relevante para la investigación.

Asimismo, los agentes solicitaron y recopilaron grabaciones de cámaras de videovigilancia particulares y del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5).

Estos registros audiovisuales forman parte de los elementos utilizados para establecer las circunstancias en las que ocurrieron los ataques y complementar los testimonios recabados por los investigadores.

La indagatoria también incluyó la integración de dictámenes periciales en diferentes especialidades, entre ellas:

Medicina legal, para documentar las lesiones y establecer las causas de muerte

Criminalística de campo, para analizar las condiciones del lugar de los hechos y los indicios encontrados

Química forense, para realizar los estudios correspondientes a los elementos incorporados a la investigación

Con los datos de prueba reunidos, el Ministerio Público solicitó ante la autoridad judicial una orden de aprehensión contra Óscar “N”.

Delitos por los que acusan a Óscar “N”

La Fiscalía CDMX informó que la orden de aprehensión fue obtenida por los delitos de feminicidio agravado y homicidio calificado en grado de tentativa.

El primero corresponde a la investigación por las muertes de su pareja y la hija adolescente de ella, mientras que el segundo está relacionado con las lesiones que presuntamente ocasionó al padre de su pareja y al vecino que acudió al domicilio después de recibir la llamada de auxilio.

La orden judicial fue ejecutada el 5 de noviembre de 2026, una vez que el imputado recibió el alta médica. Después de su detención, fue trasladado e ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

Durante la audiencia inicial, el juez determinó imponerle prisión preventiva como medida cautelar, por lo que permanecerá privado de la libertad mientras avanza el proceso penal, conforme a las determinaciones judiciales.

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