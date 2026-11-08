Así serán los materiales para votar en CDMX en 2027; incluyen etiquetas Braille

Aprueban modelos de materiales electorales para CDMX. Fotos: IECM

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó los modelos de materiales electorales que se utilizarán en el Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027, en el que se contempla la adquisición de 24 mil 650 piezas para las casillas y las mesas de escrutinio y cómputo del voto desde el extranjero. Los materiales incluirán cajas paquete electoral, cintas de seguridad, lupas tipo Fresnel y artículos para la elección de la Diputación Migrante.

El Consejo General del organismo determinó que los diseños deberán cumplir con criterios de accesibilidad, funcionalidad y diseño universal, con el propósito de facilitar la participación de personas con discapacidad, adultos mayores y otros grupos de atención prioritaria durante la jornada electoral.

Además de fabricar nuevos artículos para completar el inventario necesario, el IECM contempla rehabilitar y reutilizar diversos materiales empleados en procesos electorales anteriores, entre ellos urnas, bases porta urna, cajas paquete electoral, canceles y sellos para marcar las boletas.

La decisión busca contar con los insumos necesarios para la instalación de las casillas en la capital y para el desarrollo de los procedimientos relacionados con el voto de las personas originarias de la Ciudad de México (CDMX) que residen en otros países.

Materiales electorales tendrán etiquetas Braille para facilitar el voto

Uno de los aspectos considerados en los modelos aprobados por el IECM es la accesibilidad para personas con discapacidad y adultos mayores, con el objetivo de facilitar su participación en las elecciones.

Para ello, los materiales incorporarán características que permitan identificar y utilizar los elementos electorales con mayor facilidad.

En el caso de las urnas, se adquirirán etiquetas para las partes superiores y laterales, además de identificadores en sistema Braille, dirigidos a facilitar su reconocimiento por parte de personas con discapacidad visual.

Por otra parte, las cajas paquete electoral contarán con fundas de polivinil y etiquetas que tendrán el color correspondiente a la elección de mayor jerarquía.

Estas adecuaciones forman parte de los criterios de diseño universal contemplados por el instituto, que buscan reducir las barreras que pueden enfrentar distintos sectores de la población al ejercer su derecho al voto.

Se producirán cajas paquete electoral, cintas de seguridad y lupas. Fotos: IECM

¿Qué materiales electorales utilizará el IECM en las elecciones 2027?

Para las mesas directivas de casilla única, el instituto aprobó distintos modelos de artículos que permitirán organizar la recepción de votos y facilitar las actividades de los funcionarios electorales.

Entre los materiales contemplados se encuentran:

Cancel modular electoral o mamparas especiales, en caso de que sean requeridas por el Instituto Nacional Electoral (INE)

Cajas paquete electoral

Urnas para las distintas elecciones

Bases porta urna

Sellos “X” de los modelos 2003 y 2019

Marcadores de boleta

Lupas tipo Fresnel

Cintas de seguridad

Estos elementos forman parte del equipamiento que se utiliza durante la jornada electoral para garantizar condiciones de organización, resguardo y manejo de la documentación electoral.

En el caso de las mesas de escrutinio y cómputo destinadas al voto de mexicanos originarios de la CDMX residentes en el extranjero, también se aprobaron materiales específicos.

Para este procedimiento se contemplan cajas paquete electoral, charolas contenedoras de sobres y fajillas, así como urnas destinadas a la elección de la Diputación Migrante.

Urnas, cajas paquete electoral, canceles y sellos “X” se rehabilitarán. Fotos: IECM

IECM producirá 24 mil 650 materiales electorales para 2027

Para complementar el inventario disponible y contar con los insumos suficientes para las casillas que se instalarán en la capital, el organismo electoral tiene prevista la producción de 24 mil 650 piezas.

La distribución de los materiales de nueva adquisición será la siguiente:

Material electoral Cantidad Cajas paquete electoral 2,000 Cintas de seguridad con logotipo institucional 14,500 Lupas tipo Fresnel 8,000 Cajas paquete electoral para voto desde el extranjero 50 Charolas contenedoras de sobres y fajillas para Diputación Migrante 100 Total 24,650

Las cintas de seguridad representan el mayor volumen de piezas que se producirán, con 14 mil 500 unidades, seguidas de las 8 mil lupas tipo Fresnel.

En cuanto a los materiales destinados al voto desde el extranjero, se contempla fabricar 50 cajas paquete electoral y 100 charolas para organizar los sobres y las fajillas correspondientes a la elección de la Diputación Migrante.

Esta producción permitirá complementar los artículos que ya forman parte del inventario del IECM y que serán rehabilitados para su utilización en el próximo proceso electoral.

Materiales electorales que se reutilizarán en las elecciones de CDMX

Además de la adquisición de nuevos insumos, el instituto electoral capitalino contempla aprovechar parte del material utilizado en procesos anteriores, mediante trabajos de rehabilitación para que pueda volver a emplearse.

Entre los artículos que serán recuperados se encuentran:

Urnas electorales correspondientes a las elecciones que se realizarán

Bases porta urna

Cajas paquete electoral

Lupas tipo Fresnel

Sellos “X” de los modelos 2003 y 2019

Canceles electorales modelo IECM

Mamparas especiales, en caso de que sean requeridas

La reutilización de estos materiales permitirá aprovechar los recursos disponibles y completar el equipamiento necesario para las actividades electorales de 2026-2027. Los artículos deberán encontrarse en condiciones adecuadas para cumplir con las funciones previstas durante la recepción y el procesamiento de los votos.

La aprobación de los modelos constituye una de las etapas de preparación logística del Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027. Con la rehabilitación de materiales existentes y la fabricación de nuevas piezas, el IECM busca integrar el inventario que necesitará para organizar las actividades electorales en la CDMX, incluidas las relacionadas con la participación de sus habitantes residentes en el extranjero.

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