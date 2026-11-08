Localizan con vida al alcalde de Río Bravo, Tamaulipas, tras operativo en cuatro estados

Encuentran con vida a alcalde. Foto: @Harfuch

El presidente municipal de Río Bravo, Tamaulipas, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, fue localizado este domingo 8 de noviembre, luego de que se reportara su desaparición y probable privación ilegal de la libertad durante un viaje por la zona limítrofe entre Zacatecas y San Luis Potosí.

La localización se confirmó por autoridades federales, tras un operativo encabezado por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en coordinación con autoridades de cuatro estados.

El presidente municipal de Río Bravo, Tamaulipas, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, quien se encontraba desaparecido, fue localizado por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México @GabSeguridadMX en coordinación con autoridades de los gobiernos de Zacatecas, Coahuila, San Luis… pic.twitter.com/vRrR0434Lm — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 8, 2026

¿Cómo localizaron al alcalde de Río Bravo?

De acuerdo con la información oficial, en las labores de búsqueda participaron autoridades de Zacatecas, Coahuila, San Luis Potosí y Tamaulipas, además de distintas instituciones federales.

El operativo contó con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Las autoridades destacaron que la localización del presidente municipal resulta del intercambio de información y la coordinación operativa entre las instituciones participantes.

Asimismo, el Gobierno federal reconoció la colaboración de los gobernadores David Monreal Ávila, de Zacatecas; Manolo Jiménez Salinas, de Coahuila; Ricardo Gallardo Cardona, de San Luis Potosí; y Américo Villarreal Anaya, de Tamaulipas.

El Gabinete de Seguridad agradeció el apoyo de los cuatro mandatarios estatales en las acciones de búsqueda, así como su colaboración con las instituciones federales.

Hasta el momento, la información que se conoce no precisa las circunstancias en las que fue encontrado el alcalde, el lugar exacto ni si hubo personas detenidas.

¿Qué ocurrió con Miguel Ángel Almaraz Maldonado?

La desaparición del alcalde de Río Bravo se reportó durante la tarde del sábado 7 de noviembre, cuando viajaba acompañado de otras personas rumbo a Real de Catorce, San Luis Potosí.

De acuerdo con los primeros reportes, el presidente municipal y sus acompañantes los interceptaron hombres armados mientras circulaban por la carretera San Tiburcio-Vanegas.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí informó inicialmente que los hechos habrían ocurrido en territorio zacatecano, cerca de los límites entre ambas entidades.

Según el testimonio de una de las personas afectadas, algunos acompañantes fueron abandonados sobre la carretera y posteriormente consiguieron llegar al municipio de Cedral, San Luis Potosí.

En esa localidad solicitaron apoyo de las autoridades, lo que permitió activar un operativo de búsqueda en la región.

Sin embargo, la Fiscalía de Zacatecas señaló posteriormente que la privación de la libertad habría ocurrido en la comunidad de Cedros, San Luis Potosí.

Por ello, el lugar exacto donde ocurrió la presunta privación de la libertad permanece sujeto a las investigaciones de las autoridades ministeriales.

Autoridades federales y estatales desplegaron operativo de búsqueda

Durante la mañana de este domingo, el Gabinete de Seguridad informó que había iniciado labores de investigación y búsqueda para localizar al presidente municipal y a sus acompañantes.

Las instituciones federales establecieron comunicación con las fiscalías de San Luis Potosí y Tamaulipas, mientras las corporaciones estatales mantenían operativos en la zona limítrofe.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas también informó que desplegó personal para acompañar a los familiares del alcalde.

Horas después, las autoridades federales confirmaron la localización de Miguel Ángel Almaraz Maldonado.

La información oficial hasta ahora no establece si a todas las personas que acompañaban al presidente municipal se les localizó.

Tampoco se han dado a conocer las posibles causas de la privación ilegal de la libertad o la identidad de los presuntos responsables.

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