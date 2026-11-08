Celine Dion se desata con Jack Black en concierto de Metallica

La cantante Celine Dion. Foto: Reuters

Celine Dion y Jack Black sorprendieron al público al disfrutar juntos de un concierto de Metallica en Las Vegas, la noche del sábado. Ambos artistas fueron captados cantando y bailando al ritmo de la banda de heavy metal.

La intérprete de “My Heart Will Go On”, conocida por sus baladas románticas,mostró su lado más rockero durante la presentación.

Celine Dion might be having more fun than her teenagers! 🤘😂 The Canadian superstar, 58, rocked out to Metallica at Las Vegas’s Sphere with her 16-year-old twin sons, Nelson and Eddy.

And there’s a sweet family connection: “Eddy, one of my twins, his favorite band is… pic.twitter.com/JyPdWYBXjy — HELLO! Canada (@HelloCanada) November 8, 2026

Celine Dion y Jack Black se vuelven rockeros en concierto de Metallica

Durante el concierto, Celine Dion sorprendió con sus movimientos de cabeza al ritmo de Metallica e incluso simuló tocar una guitarra eléctrica.

🔥🎸 Céline Dion était présente hier soir dans le public du concert de Metallica à la spectaculaire Sphere de Las Vegas 🔥 #CelineDion pic.twitter.com/as7lwlRuju — NewsCelineDion (@NewsDion) November 6, 2026

Por su parte, Jack Black, reconocido por su pasión por el rock, cantó con entusiasmo mientras seguía el ritmo de la música.

Jack Black and Celine Dion rocking at Metallica in Vegas is incredible 🤣🤘 pic.twitter.com/dfDvexiPA8 — Wu Tang is for the Children (@WUTangKids) November 8, 2026

Uno de los momentos más llamativos ocurrió cuando Celine Dion y Jack Black comenzaron a aplaudir con las manos sobre la cabeza durante un solo de guitarra. El actor también fue captado cantando a todo pulmón, mientras la cantante canadiense disfrutaba del espectáculo.

Posteriormente, Celine Dion compartió una serie de fotografías con la banda de metal.

Thank you James, Lars, Kirk and Rob and everyone from the @Metallica organization for the warm welcome!



We had such a wonderful time seeing you at the Sphere. We absolutely loved the show.🤘.



With our love,

– Celine, Nelson, and Eddy xx…



📸: Brett Murray pic.twitter.com/9fcFDU3u20 — Celine Dion (@celinedion) November 8, 2026

La cantante Celine Dion ha retomado sus apariciones públicas y actividades musicales luego de que en diciembre de 2022 revelara que padece el síndrome de la persona rígida, una enfermedad neurológica poco común que la obligó a alejarse de los escenarios y cancelar varias presentaciones.

Uno de los momentos más importantes de su regreso ocurrió en julio de 2024, cuando interpretó Hymne à l’amour durante la inauguración de los Juegos Olímpicos de París. Ese mismo año también apareció en los premios Grammy y en una gala benéfica en Los Ángeles.

En septiembre de 2026, Celine Dion regresó a los conciertos con una serie de presentaciones en París, después de seis años sin ofrecer un espectáculo completo. Su primera actuación, el 12 de septiembre, reunió a 35 mil espectadores, según informó su sitio oficial.