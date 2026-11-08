Celine Dion se desata con Jack Black en concierto de Metallica
Celine Dion mostró su lado más rockero junto a Jack Black durante un concierto de Metallica en Las Vegas, luego de enfrentar problemas de salud por el síndrome de la persona rígida.
Celine Dion y Jack Black sorprendieron al público al disfrutar juntos de un concierto de Metallica en Las Vegas, la noche del sábado. Ambos artistas fueron captados cantando y bailando al ritmo de la banda de heavy metal.
La intérprete de “My Heart Will Go On”, conocida por sus baladas románticas,mostró su lado más rockero durante la presentación.
Celine Dion y Jack Black se vuelven rockeros en concierto de Metallica
Durante el concierto, Celine Dion sorprendió con sus movimientos de cabeza al ritmo de Metallica e incluso simuló tocar una guitarra eléctrica.
Por su parte, Jack Black, reconocido por su pasión por el rock, cantó con entusiasmo mientras seguía el ritmo de la música.
Uno de los momentos más llamativos ocurrió cuando Celine Dion y Jack Black comenzaron a aplaudir con las manos sobre la cabeza durante un solo de guitarra. El actor también fue captado cantando a todo pulmón, mientras la cantante canadiense disfrutaba del espectáculo.
Posteriormente, Celine Dion compartió una serie de fotografías con la banda de metal.
La cantante Celine Dion ha retomado sus apariciones públicas y actividades musicales luego de que en diciembre de 2022 revelara que padece el síndrome de la persona rígida, una enfermedad neurológica poco común que la obligó a alejarse de los escenarios y cancelar varias presentaciones.
Uno de los momentos más importantes de su regreso ocurrió en julio de 2024, cuando interpretó Hymne à l’amour durante la inauguración de los Juegos Olímpicos de París. Ese mismo año también apareció en los premios Grammy y en una gala benéfica en Los Ángeles.
En septiembre de 2026, Celine Dion regresó a los conciertos con una serie de presentaciones en París, después de seis años sin ofrecer un espectáculo completo. Su primera actuación, el 12 de septiembre, reunió a 35 mil espectadores, según informó su sitio oficial.