Diputados que otorgaron superpoder a Taddei no asumen su “mea culpa”; ahora, la culpan a ella y a Lorenzo Córdova. Pocos reconocen que fue un error

Diputados reaccionan a escándalo de Guadalupe Taddei. Foto: Cuartoscuro

Legisladores de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) enfrentaron cuestionamientos sobre la reforma que amplió las facultades de Guadalupe Taddei, entonces consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), para nombrar unilateralmente a titulares de áreas clave del organismo.

Mientras algunos defendieron la decisión, otros reconocieron que fue un error.

En octubre de 2024, el bloque de Morena y sus aliados aprobó una modificación a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) que permitió a Taddei designar a titulares de direcciones ejecutivas, unidades técnicas y de la Secretaría Ejecutiva del INE.

Olga Sánchez Cordero reconoce que fue un error

La diputada de Morena, Olga Sánchez Cordero, asumió que quitar al órgano colegiado esas facultades para entregarlas exclusivamente a la presidencia del INE fue una decisión equivocada.

“Estuvo mal, no creo que haya estado bien el hecho de que se le haya quitado al colegiado esas facultades para dárselas exclusivamente a la presidenta del INE”, Olga Sánchez Cordero, diputada de Morena

Sánchez Cordero sostuvo que la modificación fue un error porque, dijo, la fortaleza del instituto radicaba en que sus decisiones se tomaban de manera colegiada. También recordó que la aprobación respondió a una posición compartida por su grupo parlamentario y sus aliados.

Raúl Bolaños-Cacho Cué responsabiliza a Taddei

En contraste, Raúl Bolaños-Cacho Cué, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y legislador del partido Verde, señaló a Taddei como la única responsable.

“Esa votación era para fortalecer a la institución, no a la persona. Aquí quien falló fue la persona, si es que se comprueba… La Cámara de Diputados en el ejercicio de sus facultades constitucionales da votos de confianza al emitir nombramientos, no votos de impunidad. Es decir, no puede ser responsable la Cámara de Diputados, la institución, por una falta que cometa una persona”. Raúl Bolaños-Cacho Cué, presidente Mesa Directiva, Cámara de Diputados

Por su parte, la diputada morenista Merilyn Gómez Pozos defendió la autonomía del instituto y señaló al exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, al recordar los señalamientos que, según dijo, hubo contra él.

“La extitular del INE llega por un nombramiento del anterior Consejo del INE. Entonces no es un tema de la 4T. No es un tema de nosotros, es un poder autónomo, es un instituto autónomo; no es que se la haya dado poderes a una persona, no, los señalamientos ahí están, y tan somos diferentes nosotros. Si ya hablando como movimiento, cuántos señalamientos no hubo a Lorenzo Córdova y ahí sí, nadie se lo tocó”, Merilyn Gómez Pozos, diputada de Morena

PT admite que otorgar facultades fue un exceso

La diputada del PT, Ana Karina Rojo Pimentel, reconoció que su partido hizo observaciones durante el proceso legislativo, aunque finalmente votó a favor de la reforma.

“Creo que no es bueno que a nadie se le dé la autonomía de una institución ¿Fue un exceso en su momento? Creo que sí”, Ana Karina Rojo Pimentel, diputada del PT

En tanto, el diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna defendió que la propuesta buscaba resolver el bloqueo de nombramientos dentro del INE ante la proximidad de procesos electorales. Una iniciativa que presentó en la Cámara de Diputados en el mismo sentido no prosperó.

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