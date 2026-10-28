Natalia Téllez y Macarena García exploran la empatía y el amor en “El bosque salvaje”

La cinta se estrena esta semana en cines de México. Foto: Alberto Estrada

Natalia Téllez y Macarena García dan voz a personajes entrañables en “El bosque salvaje”, una película de animación que apuesta por la empatía, el amor y la valentía como motores para enfrentar las adversidades. La cinta llegará a las salas de cine en México este 29 de octubre.

En entrevista con Unotv.com, las actrices compartieron algunos detalles de sus personajes y destacaron el cuidado detrás de esta producción, que combina una historia emotiva con imágenes llenas de belleza y un universo creativo construido de manera artesanal.

Natalia Téllez y Macarena García hablan de sus personajes en “El bosque salvaje”

Natalia Téllez interpreta a “Alexandra”, la antagonista de la historia, una mujer marcada por el dolor y la pérdida que busca recuperar aquello que siente que le ha sido arrebatado a través de la magia.

“Alexandra es un personaje maravilloso, es la antagonista de la historia, pero creo que la presentan en ‘Wildwood’ como un elemento más del bosque, una mujer que está rota, que está en duelo, que duele, y que ha perdido mucho y está tratando de recuperar a través de la magia su corazón y su esencia”, explicó la actriz.

Por su parte, Macarena García destacó la evolución de su personaje, una adolescente que descubre su fortaleza a partir del amor y la capacidad de comprender a los demás, incluso cuando se enfrenta a situaciones dolorosas.

“Es una adolescente que encuentra su valentía en el amor y en la empatía, que tiene este poder tan grande de empatizar incluso con una persona que le hace mucho daño y que encuentra valor, fuerza en luchar por la gente que ama”, señaló.

Para Téllez, participar en este proyecto significó adentrarse en un universo creativo en el que cada integrante aporta su talento para construir una historia que llegue al público en distintos idiomas.

La actriz destacó el acompañamiento del estudio LAIKA, creador de “Coraline”, que recibió durante el proceso y la información que le proporcionaron sobre los libros en los que se basa la película.

“Me sentí muy arropada, también me dieron bastante información de los libros y al final es entrar en este universo de puras personas creativas y sensibles que hacen algo artesanal y estamos todos siendo un pequeño hermoso engranaje para que ‘Wildwood’ llegue a las pantallas y a nuestro idioma”, compartió.

“El bosque salvaje” apuesta por la empatía, el amor y la valentía

La película cuenta con el respaldo del estudio responsable de producciones de animación como “Coraline”, reconocido por crear mundos visuales singulares y atmósferas que combinan la fantasía con historias cargadas de emoción.

Más allá de su propuesta visual, “El bosque salvaje” busca dejar una reflexión sobre la importancia de ponerse en el lugar de los demás y comprender que la empatía puede surgir incluso en medio del conflicto.

Macarena García consideró que ese es uno de los principales mensajes que espera compartir con el público a través de la cinta.

“Creo que ‘Wildwood’ tiene esa lección de empatía, de amor, de que lo más valiente en este mundo es amar y querer el bien para las personas que están a tu alrededor, y creo que ese mensaje es mínimo con el que yo más me quedo y espero compartir en esta película”, concluyó.

Con personajes que enfrentan sus propias heridas, una historia que reivindica la fuerza de los afectos y un universo visual lleno de fantasía, “El bosque salvaje” llegará a los cines el jueves 29 de octubre.

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