Cae el “Semáforo”, del CJNG, en Oaxaca; lo señalan como sucesor del “Tanque”

El “Semáforo” es identificado por coordinar secuestros. Foto: Semar

La Secretaría de Marina informó que autoridades federales detuvieron en Tuxtepec, Oaxaca, a Carlos “N”, alias el “Semáforo”, identificado como presunto jefe regional del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Veracruz y Oaxaca y posible sucesor de Iván “N”, alias el “Tanque”, detenido a inicios de octubre.

Junto con el presunto operador regional también fue detenida una mujer identificada como Ana Gabriela “N”, señalada como presunta operadora logística. Estas capturas forman parte de las detenciones realizadas en la región, que suman ya 16 personas consignadas ante las autoridades.

En coordinación con la @SSPCMexico y la @FGRMexico, personal de la #Marina @SEMAR_mx detuvo en Tuxtepec, Oaxaca, a Carlos “N”, alias “El Semáforo”, señalado como presunto jefe regional de un grupo delictivo, y a Ana Gabriela “N”, identificada como presunta operadora logística.… pic.twitter.com/eIIIJoeZ4u — SEMAR México (@SEMAR_mx) October 28, 2026

Operativo en Tuxtepec lleva a la detención del “Semáforo”

La detención se llevó a cabo durante un operativo desplegado en la madrugada en San Juan Bautista Tuxtepec, en el que participaron la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Carlos César “N”, también conocido como el “Señor de las Luces”, es señalado como presunto líder del CJNG en la región de la Cuenca del Papaloapan, con operaciones en zonas de Oaxaca y Veracruz.

De acuerdo con reportes, el detenido encabezaba la estructura del grupo criminal en la zona de Veracruz-Boca del Río y Tuxtepec, donde presuntamente coordinaba a distintos mandos operativos vinculados con actividades de secuestro.

Investigan al presunto líder del CJNG por ataques armados

Además de su presunto papel dentro de la organización criminal, Carlos César “N” es investigado por su posible participación en el asesinato de dos integrantes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

También se le relaciona con ataques armados registrados en San Andrés Tuxtla, Boca del Río y otras localidades de Veracruz.

La detención ocurre después de la captura de Iván “N”, alias el “Tanque”, a principios de octubre, quien presuntamente encabezaba la estructura regional del CJNG. Las autoridades investigan el alcance de las operaciones del grupo en ambos estados.

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