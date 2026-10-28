Kalimba llegará a La Maraka con “Christmas Soul”; “el fin es el amor”, dice sobre el propósito de su música

El espectáculo navideño combina soul, baladas y más. Foto: Oscar Gómez Cruz

Kalimba llegará a La Maraka con “Christmas Soul”, un espectáculo navideño que presentará durante seis fechas, los días 19, 20 y 21 de noviembre, así como el 3, 4 y 5 de diciembre, con una propuesta musical que busca mostrar el lado más emotivo de esta temporada.



En entrevista con Unotv.com, Kalimba habló sobre lo que prepara para estas presentaciones, además de compartir detalles del momento que vive en su carrera y en su vida personal.

Kalimba encuentra un nuevo propósito en la música

Después de más de 22 años como solista, el artista mira hacia atrás con agradecimiento, pero también con una perspectiva distinta sobre lo que significa dedicarse a la música.

En su camino ha explorado géneros, rendido homenaje a grandes canciones y construido un repertorio que ha acompañado diferentes momentos en la vida de sus seguidores.

Sin embargo, el cantante reconoce que su manera de entender su trabajo ha cambiado varias veces. Lo que comenzó como una forma de expresar sus propios gustos se convirtió en una herramienta para conectar con las emociones de otras personas y, finalmente, en una oportunidad para ayudar a los demás.

“Yo creo que he cambiado cuatro veces. Primero hacía música egoísta, es decir, hacía lo que yo sentía y lo que yo quería y gracias a Dios vende, porque a veces es lo que tú quieres y ya nadie le gusta. Pero yo tuve la oportunidad de entender una fórmula donde yo podía hacer lo que yo quería, Latin Party, o mis baladas o el soul y el funk, el country, como a mí me gusta la música y me lo compraron”, explicó.

Esa evolución también le permitió descubrir que una canción no necesita palabras complicadas para llegar al corazón.

Al recordar sus discos de homenaje, Kalimba destacó que la sencillez puede tener una profundidad especial cuando expresa sentimientos que muchas personas comparten.

“Cuando hice los discos de homenaje comprendí que hablar de una manera tal vez más simple, pero más profunda. No rebuscar el decir a alguien, ‘Te amo’, dile, ‘Te amo’, ‘Te extraño y te extraño’, ‘Me dueles, no te puedo olvidar’. Es así de directo, no necesitas ser tan rebuscado. La música para mí pasó de ser solo una manera de entretenimiento a una manera de conectar en los corazones”, contó.

Con el paso del tiempo, esa conexión adquirió otro significado. El intérprete ha recibido historias de personas que encontraron en sus canciones una compañía durante una ruptura, una pérdida o una etapa difícil. También ha escuchado relatos que nunca imaginó que estarían relacionados con su trabajo.

“Es hermoso para mí hasta el día de hoy tener tantas historias y anécdotas de personas que me cuenten qué ha sucedido con mis canciones en su vida. Yo lloré, yo me enamoré, yo me desenamoré, yo me casé, yo me divorcié. A mí me rompieron el corazón, yo rompí corazones. Yo tuve una pérdida, personas que me han dicho: ‘Superé pérdidas con tu música’”. Kalimba, cantante

Entre esas experiencias, recordó el testimonio de madres que le contaron que sus hijos, quienes tenían problemas de lenguaje, aprendieron a hablar con ayuda de sus canciones. Para Kalimba, ese tipo de historias cambia la manera de mirar una carrera artística.

“Tú crees que solamente eres entretenedor y resulta que funcionas en la vida de muchos otros, de muchísimas personas de maneras inesperadas y ahí dije: ‘Mi música está hecha para servir’”, afirmó.

Hoy, el cantante considera que el propósito va más allá de subir a un escenario o conseguir que el público cante sus canciones. Para él, la música es un medio para acercar a las personas y recordarles la importancia del amor.

“Honestamente, la mayor parte de las personas creemos que nuestra carrera es el fin de algo. El día que yo sea cantante, el día que yo sea deportista, el día que yo sea presidente, el día que yo sea reportero, el día que yo sea doctor, el día que yo sea abogado, el día que yo sea ingeniero, el día que yo sea esto, lo logré. Y descubres que no. Es un medio para llegar a un fin. ¿Cuál es el fin? El amor”. Kalimba, cantante

Esta visión también lo ha llevado a hablar sobre la necesidad de superar las diferencias que dividen a las personas. Kalimba busca aprovechar las entrevistas y los escenarios para compartir ese mensaje y recordar que, más allá de las creencias, la religión, la política o las preferencias personales, es posible encontrar puntos de unión.

“Para mí Dios es amor, así que para mí sería Dios, ¿no? Y unirnos y ver los unos por los otros y cantar juntos y corear y que podamos pasar esta línea que hoy existe, esta barrera del género, la religión, la raza, la creencia, la política, tu equipo favorito”, destacó.

“Christmas Soul”, un espectáculo agridulce que termina con un final feliz

Esa mezcla de música, emociones y conexión con el público también está presente en “Christmas Soul”, el espectáculo con el que Kalimba tendrá seis presentaciones en La Maraka.

La idea surgió después de que Ari Borovoy le compartiera su experiencia al ver a Bruno Mars en Las Vegas. De acuerdo con el cantante, su amigo le propuso explorar un formato que aprovechara su capacidad interpretativa, su creatividad y su gusto por distintos géneros musicales.

La propuesta permaneció varios meses en el tintero, hasta que su esposa, quien entonces todavía no se casaba con él, lo animó a retomar la conversación y convertirla en un proyecto. Así comenzó a tomar forma una temporada que no busca reproducir sus giras habituales, sino ofrecer algo diferente.

Kalimba reunió elementos de sus discos de homenaje, las baladas, el funk y el soul que interpreta, además de una gran orquesta. A esa parte musical sumó coreografías, fotografías, momentos de baile colectivo y una historia que conecta las distintas partes del espectáculo.

La Navidad funciona como escenario de esa historia, aunque no desde una mirada exclusivamente festiva. El cantante quiso abordar las dos caras de una temporada que para algunas personas representa felicidad y compañía, mientras que para otras puede acentuar la soledad o la ausencia.

“Una temporada navideña de seis conciertos en La Maraka, se llama ‘Christmas Soul’ y lo que hice fue aprovechar todo lo que ha sucedido últimamente en mi vida, el cantar grandes canciones, tener muy buenas baladas, funk que hago y soul que hago también que el público disfruta, juntarlo con una gran orquesta, tomando como ejemplo mis discos de homenaje”, explicó.

Y añadió: “Hacerle un libreto detrás para que tengamos un hilo conductor de una historia seminavideña, que no es una historia navideña, sino lo que muchos vivimos en la Navidad y es que la Navidad puede ser agridulce, no siempre es dulce”.

El espectáculo parte precisamente de esa dualidad, hay quienes llegan a diciembre con motivos para celebrar y quienes atraviesan circunstancias que les impiden vivir las fiestas de la misma manera.

Para Kalimba, contar ambas experiencias a través de la música permite que el público se reconozca en la historia.

“Contar esas dos vertientes que tiene Navidad, esos dos lugares, pero empezando desde lo agridulce y terminando con un final feliz y durante eso contarlo a nivel musical con grandes canciones que el público termina disfrutando y que además se saben todas, o sea, cantan de la primera a la última”. Kalimba, cantante

La interacción también será parte de la experiencia. El cantante explicó que el formato le permite romper la cuarta pared, acercarse a los asistentes y crear momentos en los que el público no sea solamente espectador, sino parte de lo que sucede sobre el escenario.

Aunque todavía no confirma invitados especiales, adelantó que ha considerado incorporarlos al libreto del espectáculo.

Kalimba quiere equilibrar su carrera con su vida familiar

El momento profesional que vive el itérprete también está marcado por nuevos proyectos. Tras cerrar la gira K20, con la que celebró sus 20 años como solista, y concluir después de 14 años la gira de Big Band, Kalimba continúa con el “Hits Tour”, un espectáculo de cinco músicos que reúne sus grandes éxitos y algunas de las canciones más representativas de Big Band.

A estos proyectos se suma el regreso a Europa, después de una primera gira por ocho ciudades de cuatro países, y el lanzamiento de un nuevo disco previsto para finales de enero. El álbum incluirá una balada con un dueto que el artista espera presentar pronto y que, anticipa, recuperará la esencia de sus interpretaciones románticas.

Se trata, además, de su primer disco de Big Band grabado sin sonidos MIDI ni elementos computarizados: todos los instrumentos se registraron mediante la ejecución de músicos. Kalimba aclaró que se trata de una decisión personal y no de un rechazo a la tecnología, que también ha utilizado en otros trabajos.

Con tantos planes en marcha, el cantante asegura que el agradecimiento es lo que mejor describe su presente. Pero también tiene objetivos personales que quiere cuidar con la misma dedicación que pone en su carrera.

“Me gustaría participar más con mi fundación o fuera de mi fundación para servir y ayudar a muchas más personas”, señaló al hablar de lo que desea hacer en los próximos años.

En el terreno familiar, Kalimba lleva un año casado y tiene claro que quiere construir una relación duradera. Al compartir esa meta, recordó el divorcio de sus padres y el dolor que puede representar una separación para quienes la viven.

“Uno de mis planes honestos, porque viví el divorcio de mis padres y porque sé lo doloroso que es para todos los participantes de un divorcio, es mantenerme casado hasta que me haga viejito y cierre los ojos y sea polvo. Entonces, claramente como persona es saber equilibrar mi tiempo profesional con el ser esposo y padre”. Kalimba, cantante

También quiere estar presente mientras sus hijos crecen y dedicarle a su esposa el tiempo que merece. Para él, el éxito profesional no tendría el mismo significado si le impidiera cuidar los vínculos que considera fundamentales.

¿Cuándo serán los conciertos de “Christmas Soul” de Kalimba?

Kalimba presentará “Christmas Soul” en La Maraka, en la Ciudad de México, los días 19, 20 y 21 de noviembre, así como el 3, 4 y 5 de diciembre de 2026.

El artista invitó al público a disfrutar de una propuesta que combina música, coreografías, interacción y canciones de distintas etapas de su trayectoria.

“No se pierdan el Christmas Soul, les va a encantar, es un gran espectáculo, es un show musical, coreografía, canto, interacción, la van a pasar tremendo con canciones mías, canciones de homenaje, canciones nuevas, canciones navideñas”, concluyó.

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