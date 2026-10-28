“No tengo nada que temer”: Lorenzo Córdova responde a Sheinbaum tras pedir auditorías a su gestión en el INE

Lorenzo Córdova fue presidente del INE del 2014 a 2023. Foto: Cuartoscuro

Lorenzo Córdova, expresidente del Instituto Nacional Electoral (INE), aseguró que durante su gestión el organismo fue una de las instituciones más auditadas del país, sin que, según afirmó, se detectaran irregularidades relevantes. Añadió que la última revisión, realizada en 2022, tampoco derivó en señalamientos.

A través de su cuenta de X, el abogado y académico respondió a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, luego de que la mandataria planteara revisar los contratos del INE correspondientes a las administraciones de Guadalupe Taddei y del propio Córdova Vianello.

¿Qué respondió Lorenzo Córdova a Claudia Sheinbaum?

Lorenzo Córdova, quien encabezó el INE de 2014 a 2023, consideró que los señalamientos del Ejecutivo federal buscan desviar la atención de la situación que atraviesa actualmente el organismo electoral.

“Tras los señalamientos de Claudia Sheinbaum en el sentido de que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) debería auditar mi gestión al frente del INE, tratando de distraer la responsabilidad del oficialismo en relación con la crisis que hoy vive el INE”, escribió.

En su publicación, el exconsejero presidente expuso cuatro argumentos para defender su administración:

Auditorías al INE: Aseguró que, durante su presidencia, el Instituto fue una de las instituciones más auditadas por diferentes instancias.

Aseguró que, durante su presidencia, el Instituto fue una de las instituciones más auditadas por diferentes instancias. Revisiones de la ASF: Sostuvo que la Auditoría Superior de la Federación no encontró irregularidades y que sus observaciones fueron atendidas en tiempo y forma.

Sostuvo que la Auditoría Superior de la Federación no encontró irregularidades y que sus observaciones fueron atendidas en tiempo y forma. Órgano Interno de Control: Afirmó que el titular de este órgano en 2019, Jesús George Zamora, nombrado por la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados, no detectó irregularidades relevantes y sancionó las que calificó como pocas y menores.

Afirmó que el titular de este órgano en 2019, Jesús George Zamora, nombrado por la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados, no detectó irregularidades relevantes y sancionó las que calificó como pocas y menores. Vigilancia de los partidos políticos: Señaló que el INE está sujeto a la supervisión permanente de los partidos y que, pese a las acusaciones de Morena, no se encontraron irregularidades, según su versión.

Finalmente, Córdova sostuvo que su gestión al frente del INE fue transparente y se desarrolló conforme a la ley, por lo que aseguró que no tiene nada que temer ante posibles revisiones de su administración.

Tras los señalamientos de @Claudiashein en el sentido de que la @ASF_Mexico debería auditar mi gestión al frente del @INEMexico , tratando de distraer la responsabilidad del oficialismo en relación con la crisis que hoy vive el INE, vale la pena recordar lo siguiente: (ABRO HILO) — Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) October 28, 2026

Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre Lorenzo Córdova?

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum llamó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a realizar una revisión amplia de los contratos y del uso de recursos públicos del Instituto Nacional Electoral (INE), no sólo durante la administración de Guadalupe Taddei, sino también durante la de Lorenzo Córdova, ante señalamientos de presuntas irregularidades y conflictos de interés.

Desde Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo señaló que deben transparentarse las contrataciones para deslindar responsabilidades en caso de que se detecten irregularidades.

“Tiene que transparentarse todos los recursos, los contratos, todos los sueldos, todo”, aseveró.

Asimismo, recordó la trayectoria de Guadalupe Taddei en los organismos electorales. Señaló que, en 2014, Taddei ingresó al entonces Instituto Estatal Electoral de Sonora, tras ser designada por la mayoría de los consejeros del INE, cuando Lorenzo Córdova estaba en el organismo y Morena aún no existía como partido político.

Posteriormente, en 2023, Guadalupe Taddei fue designada presidenta del INE mediante un proceso de insaculación realizado en la Cámara de Diputados.

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