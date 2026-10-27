“María Candelaria” cobra vida: así se prepara su carro alegórico para el Desfile de Día de Muertos

Carro alegórico para el Desfile de Día de Muertos Foto: Uno tv

El Día de Muertos está cada día más cerca y este 31 de octubre se llevará a cabo el desfile que celebra esta tradición mexicana, donde diversos carros alegóricos se desplazarán por Paseo de la Reforma representando la diversidad cultural mexicana.

Y uno de estos carros es el que rinde homenaje al director de cine Emilio “El Indio” Fernández, el cual se realiza dentro de las instalaciones de los Estudios Churubusco y al que Unotv.com pudo entrar al taller para ver el proceso de creación.

Elaboración del Carro alegórico para el Desfile de Día de Muertos Foto: Uno tv

María Candelaria cobra vida fuera del cine

El homenaje al director es con su película María Candelaria, una de las más icónicas del Cine de Oro, por lo que de inmediato, al entrar al taller, te reciben dos esculturas de ambos personajes protagonistas, aunque Daniel Salgado, pintor escénico que se encontraba trabajando, se concentraba en los detalles de Dolores del Río.

“Para hacer una pieza de estas son dos etapas. La primera la realizan los escultores mediante un material muy maleable, muy manejable, hacen esta pieza y nos la entregan con una pequeña pasta que hace que nuestro material nos reciba la pintura. La segunda parte es la pintura”, nos explicó.

Su pincel se movía con una delicadeza, marcando las sombras para lograr texturas que representaban la fotografía que cautivó al público hace más de 70 años.

También se estaban pintando los detalles de la casa fortaleza del director, que también forma parte del carro.

Llenos de pintura, pero con gran emoción, nos explican cómo han estado trabajando para dar vida a estas esculturas.

“Tenemos que tener un sentido de la observación desarrollado, entonces vamos captando, digamos, esos tonos que nos van a ir separando planos, nos van a ir separando formas y al combinarlo nos van a ir dando volúmenes”, menciona.

Elaboración del Carro alegórico para el Desfile de Día de Muertos Foto: Uno tv

Por su parte, en la parte externa, dos jóvenes se encargan de colocar las flores de cempasúchil en una de las piezas que se montará en el carro, el cual seguía siendo armado por varios carpinteros, que incluso nos comentaban que del trabajo se les iba el hambre.

Con una base de herrería, los constructores se encontraban ya montando las partes finales, mientras todos compartían el sentimiento de orgullo por mostrar su trabajo en una celebración como el Día de Muertos.

Un homenaje al cine mexicano y al Día de Muertos

Por su parte, Julieta Jiménez, diseñadora de producción y directora creativa del proyecto, explicó que buscaba homenajear al director sin que él estuviera presente en el carro y una forma de hacerlo era representar de la mejor forma la esencia de su película.

“Entonces, se me hacía una falta de respeto traer a color, o sea, teníamos que respetar eso, transmitir y lograr esta atmósfera de inclusive con la comparsa que va a seguir el carro, ¿no? Y el cempasúchil pues representa toda nuestra tradición de Día de Muertos, nuestras ofrendas, esa parte pues tan representativa de México” Afirmó,

Después de meses de trabajo creativo, la expectativa está puesta en el momento en que el carro salga de los Estudios Churubusco para recorrer Paseo de la Reforma, donde miles de asistentes podrán apreciar el resultado.

“Yo creo que me voy a emocionar muchísimo ya al verlo como cuando salga de los Estudios Churubusco que lo estamos construyendo aquí, su casa, los Estudios Churubusco, Va a ser increíble verlo llegar allá a Reforma y que se que ya todos estemos ahí en la comparsa, va a estar padrísimo.” puntualiza

De esta manera, el carro alegórico buscará conectar dos expresiones de la cultura mexicana: el legado cinematográfico de Emilio Fernández y las tradiciones del Día de Muertos.

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