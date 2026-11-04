Buen Fin 2026: aplica la regla de las 4C para cuidar tu dinero

Buen fin 2026 será del 13 al 17 de noviembre. Foto: Cuartoscuro

Antes de aprovechar las promociones del Buen Fin 2026, especialistas recomiendan revisar las finanzas personales y seguir la regla de las cuatro C: capacidad de endeudamiento, consistencia y durabilidad, comparación y planeación, así como comprobantes y garantías.

El objetivo es evitar compras impulsivas, comprometer los gastos básicos o adquirir productos que no justifiquen el endeudamiento. Uno TV te da la receta para no salir “desplumado” este Buen Fin.

1. Capacidad de endeudamiento y presupuesto

Antes de comprar, es importante identificar cuánto dinero queda disponible después de cubrir gastos fijos como renta, alimentación, transporte, colegiaturas y deudas anteriores.

Así lo explicó Salomón Rosas Ramírez, director de Competitividad y Competencia de la Secretaría de Economía, quien recomendó calcular hasta dónde alcanza el presupuesto para aprovechar las ofertas.

Por su parte, José Luis Vásquez Costa, coordinador de la Licenciatura en Finanzas de la Universidad Iberoamericana, sugirió proyectar los gastos e incorporar el efecto de la inflación anual.

Como referencia, si después de hacer las cuentas queda libre el 30% de los ingresos, se puede contar con un margen para realizar compras.

2. Consistencia y durabilidad contra plazos

Consistencia y durabilidad contra plazos.

La segunda C consiste en comparar el tiempo que durará el producto con el periodo durante el que se pagará.

Vásquez Costa recomendó evitar financiar a largo plazo artículos de consumo inmediato y, de ser posible, pagarlos en efectivo.

Rosas Ramírez planteó que, si se adquiere un producto a 24 meses, conviene revisar que su vida útil sea mayor a esos dos años.

3. Comparación y planeación

Antes de acudir a las tiendas, prepara una lista de los artículos que necesitas, sus características y modelos.

Después, compara las promociones en distintos comercios para identificar cuáles se ajustan a lo que buscas.

También puedes consultar el portal oficial de El Buen Fin: https://www.elbuenfin.org/

4. Comprobantes y garantías

La última C es conservar los documentos relacionados con la compra, como comprobantes y garantías.

Estos pueden ser necesarios si posteriormente requieres realizar un cambio o presentar una reclamación.

Seguir estas cuatro recomendaciones permite planear las compras del Buen Fin 2026 y cuidar el presupuesto antes de aprovechar los descuentos.

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