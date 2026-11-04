EE. UU. acusa formalmente al “Ingeniero”, autor intelectual de los túneles del CJNG en Tijuana

EE. UU. acusa formalmente al autor intelectual de túneles en Tijuana. Foto: FGR/FBI

El FBI y autoridades estadounidenses presentaron una acusación formal contra Luis Manuel Hernández Victoria, alias el “Ingeniero”, señalado por diseñar y construir túneles subterráneos en Tijuana, Baja California, que presuntamente eran utilizados por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para trasladar drogas hacia Estados Unidos.

El hombre, de 60 años, fue detenido en Zapopan, Jalisco, el pasado 16 de octubre de 2026, durante un operativo realizado por autoridades mexicanas. Horas después de su captura, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que presuntamente pertenecía al CJNG y operaba bajo las órdenes de Juan Carlos Valencia González, alias “03”.

“La acusación formal de hoy subraya el compromiso inquebrantable de Investigaciones de Seguridad Nacional y nuestros socios del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional para desmantelar las organizaciones criminales transnacionales que amenazan nuestra seguridad nacional”, declaró Kevin Murphy, agente especial a cargo de HSI San Diego.

🚨CASE UPDATE🚨

Alleged Engineer of CJNG Cartel’s Cross-Border Tunnel Indicted for Providing Material Support to Foreign Terrorist Organization



A coordinated HSTF investigation resulted in charges against Mexican engineer Luis Manuel Hernandez Victoria for designing and… pic.twitter.com/1mdXSxMrGS — FBI San Diego (@FBISanDiego) November 3, 2026

El Ingeniero cuenta con una acusación formal en Estados Unidos por proporcionar apoyo al CJNG

Un gran jurado federal presentó una acusación formal contra el mexicano Luis Manuel Hernández Victoria, por presuntamente diseñar y construir un sofisticado túnel subterráneo transfronterizo utilizado para el narcotráfico del CJNG, organización que el Gobierno estadounidense designó como terrorista extranjera.

La acusación imputa a Hernández Victoria, también conocido como el “Ingeniero”, los delitos de proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera; conspiración para construir o financiar un túnel transfronterizo; conspiración para utilizar un túnel transfronterizo para importar sustancias controladas, y conspiración para importar sustancias controladas.

“Hernández orquestó su propia caída”, declaró el fiscal estadounidense Adam Gordon.

“Al utilizar todos los recursos a nuestra disposición a través del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, HSI continuará llevando ante la justicia a los líderes de los cárteles y a los artífices de los túneles de contrabando transfronterizo como Hernández”.

Según informes públicos, Hernández fue arrestado en el estado de Jalisco el 15 de octubre de 2026. Las autoridades mexicanas incautaron armas y narcóticos al momento de su arresto.

La acusación formal señala la presunta participación de Hernández en la construcción de un túnel descubierto el 29 de mayo de 2026 dentro de una tienda minorista ubicada en 2498 Roll Drive, Suite E, en San Diego, que habría sido construido en beneficio del CJNG. La organización fue designada como terrorista extranjera el 20 de febrero de 2025.

Cuando se descubrió el túnel, las autoridades federales incautaron más de una tonelada de cocaína, cuyo valor se estima en más de 45 millones de dólares. Hernández es la séptima persona acusada en relación con este pasadizo. La investigación continúa.

Túneles elaborados por el “Ingeniero”. Foto: FBI

El túnel, que se extendía desde Tijuana, México, hasta una supuesta tienda minorista cerca del cruce fronterizo de Otay Mesa, conocida como “Buy 4 Less”, tenía aproximadamente mil 933 pies de largo, 55 pies de profundidad y 4.5 pies de altura. Contaba con paredes reforzadas, sistemas de rieles, ventilación e instalaciones eléctricas.

Este caso está a cargo de los fiscales federales adjuntos Michael Deshong y Jordan Arakawa.

Datos del acusado:

Nombre: Luis Manuel Hernández Victoria.

Luis Manuel Hernández Victoria. Edad: 60 años.

60 años. Lugar de origen: Guadalajara, México.

Guadalajara, México. Alias: “El Ingeniero”, el “Inge” y “Nalgon”.

Resumen de los cargos y penas máximas:

Conspiración para construir o financiar un túnel transfronterizo: Enfrentaría una pena máxima de 20 años de prisión y multa de 500 mil dólares.

Enfrentaría una y Conspiración para utilizar un túnel transfronterizo para importar sustancias controladas: Por este cargo enfrentaría una pena máxima de cadena perpetua y multa de 10 millones de dólares.

Por este cargo enfrentaría una y Conspiración para importar sustancias controladas: Pena máxima de cadena perpetua y multa de 10 millones de dólares.

Pena máxima de cadena perpetua y multa de 10 millones de dólares. Proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera: Pena máxima de 20 años de prisión y multa de 500 mil dólares.

Túneles elaborados por el “Ingeniero”. Foto: FBI

¿Cuáles eran esos narcotúneles señalados por el FBI?

De acuerdo con la investigación del FBI, el narcotúnel señalado es el mismo que la Fiscalía General de la República (FGR) localizó y desmanteló el 31 de mayo de 2026 en Tijuana, Baja California. La estructura presuntamente conectaba con San Diego, California, y habría sido utilizada para el tráfico de drogas y armas.

Golpe al narco: desmantelan túnel entre Tijuana y California. Foto: FGR

El hallazgo ocurrió tras trabajos de inteligencia y un cateo en un inmueble de la colonia Nueva Tijuana.

“El FBI señaló que la acusación formal alega la participación de Hernández en la construcción del túnel hallado dentro de una tienda minorista ubicada en 2498 Roll Drive, Suite E, en San Diego, el 29 de mayo de 2026, en beneficio del CJNG”.

Stairway to hell: Drug tunnel discovered between Otay Mesa and Tijuana. Sophisticated passageway descends 55 feet. pic.twitter.com/whczO4jrcr — US Attorney CAS (@SDCAnews) June 1, 2026

Las dimensiones del túnel

De acuerdo con las autoridades, la estructura contaba con infraestructura para facilitar el traslado de objetos y tenía las siguientes características:

Longitud: aproximadamente 265 metros.

aproximadamente 265 metros. Profundidad: 6.30 metros.

6.30 metros. Iluminación y ventilación: sistemas instalados en su interior.

sistemas instalados en su interior. Traslado de objetos: mecanismo electrónico deslizante.

Exit on U.S. side of cross-border tunnel announced today by U.S. Attorney's Office and partners. The subterranean passageway, stretching from Tijuana, Mexico to the purported retail store near the Otay Mesa Port of Entry known as “Buy 4 Less,” is estimated to be about 1,933 feet… pic.twitter.com/xmIq3XGo30 — US Attorney CAS (@SDCAnews) June 2, 2026

El “Ingeniero” fue detenido el pasado 16 de octubre en Zapopan

Luis Manuel “N”, alias el “Ingeniero”, identificado por autoridades como presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y señalado por diseñar y construir túneles subterráneos para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, fue detenido en Zapopan, Jalisco.

La captura fue resultado de trabajos de inteligencia realizados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional, en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante el operativo, las autoridades aseguraron armas, droga y un vehículo. Sin embargo, no se precisaron las cantidades ni las características de los objetos decomisados.

En Zapopan, Jalisco, derivado de trabajos de inteligencia, elementos de @Defensamx1 y @GN_MEXICO_, en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico, detuvieron a Luis Manuel “N”, alias “Ingeniero”, identificado como operador de un grupo delictivo y señalado… pic.twitter.com/eZ6reyhE6K — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 16, 2026

Sedena vincula al “Ingeniero” con el CJNG; operaba bajo las órdenes del “03”

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) señaló que el detenido operaba bajo las órdenes directas de Juan Carlos Valencia González, alias “03”, identificado por la dependencia como jefe del CJNG.

Según el reporte oficial, Luis Manuel “N” era responsable del diseño y construcción de túneles transfronterizos empleados para facilitar el traslado de drogas hacia territorio estadounidense.

La dependencia también informó que el detenido cuenta con cargos en San Diego, California, por el delito de conspiración para el tráfico de drogas.

El “Ingeniero” también enfrenta cargos por narcotráfico en Estados Unidos

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, el detenido presuntamente estaba relacionado con la construcción de túneles transfronterizos utilizados para trasladar drogas hacia territorio estadounidense, principalmente desde Tijuana, Baja California.

Las autoridades informaron que Luis Manuel “N” cuenta con cargos en San Diego, California, por conspiración para el tráfico de drogas.

El presunto operador criminal es señalado por su participación en el diseño y la construcción de túneles subterráneos que habrían sido utilizados para facilitar el trasiego de narcóticos a través de la frontera entre México y Estados Unidos.

Durante el operativo en Zapopan, las autoridades aseguraron armas, droga y un vehículo. No se precisó en el reporte la cantidad ni las características de los objetos decomisados.

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