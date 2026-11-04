EE. UU. acusa formalmente al “Ingeniero”, autor intelectual de los túneles del CJNG en Tijuana
El FBI acusó formalmente a Luis “N”, alias el “Ingeniero”, por presuntamente diseñar y construir un túnel transfronterizo utilizado por el CJNG.
El FBI y autoridades estadounidenses presentaron una acusación formal contra Luis Manuel Hernández Victoria, alias el “Ingeniero”, señalado por diseñar y construir túneles subterráneos en Tijuana, Baja California, que presuntamente eran utilizados por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para trasladar drogas hacia Estados Unidos.
El hombre, de 60 años, fue detenido en Zapopan, Jalisco, el pasado 16 de octubre de 2026, durante un operativo realizado por autoridades mexicanas. Horas después de su captura, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que presuntamente pertenecía al CJNG y operaba bajo las órdenes de Juan Carlos Valencia González, alias “03”.
“La acusación formal de hoy subraya el compromiso inquebrantable de Investigaciones de Seguridad Nacional y nuestros socios del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional para desmantelar las organizaciones criminales transnacionales que amenazan nuestra seguridad nacional”, declaró Kevin Murphy, agente especial a cargo de HSI San Diego.
El Ingeniero cuenta con una acusación formal en Estados Unidos por proporcionar apoyo al CJNG
Un gran jurado federal presentó una acusación formal contra el mexicano Luis Manuel Hernández Victoria, por presuntamente diseñar y construir un sofisticado túnel subterráneo transfronterizo utilizado para el narcotráfico del CJNG, organización que el Gobierno estadounidense designó como terrorista extranjera.
La acusación imputa a Hernández Victoria, también conocido como el “Ingeniero”, los delitos de proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera; conspiración para construir o financiar un túnel transfronterizo; conspiración para utilizar un túnel transfronterizo para importar sustancias controladas, y conspiración para importar sustancias controladas.
“Hernández orquestó su propia caída”, declaró el fiscal estadounidense Adam Gordon.
“Al utilizar todos los recursos a nuestra disposición a través del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, HSI continuará llevando ante la justicia a los líderes de los cárteles y a los artífices de los túneles de contrabando transfronterizo como Hernández”.
Según informes públicos, Hernández fue arrestado en el estado de Jalisco el 15 de octubre de 2026. Las autoridades mexicanas incautaron armas y narcóticos al momento de su arresto.
La acusación formal señala la presunta participación de Hernández en la construcción de un túnel descubierto el 29 de mayo de 2026 dentro de una tienda minorista ubicada en 2498 Roll Drive, Suite E, en San Diego, que habría sido construido en beneficio del CJNG. La organización fue designada como terrorista extranjera el 20 de febrero de 2025.
Cuando se descubrió el túnel, las autoridades federales incautaron más de una tonelada de cocaína, cuyo valor se estima en más de 45 millones de dólares. Hernández es la séptima persona acusada en relación con este pasadizo. La investigación continúa.
El túnel, que se extendía desde Tijuana, México, hasta una supuesta tienda minorista cerca del cruce fronterizo de Otay Mesa, conocida como “Buy 4 Less”, tenía aproximadamente mil 933 pies de largo, 55 pies de profundidad y 4.5 pies de altura. Contaba con paredes reforzadas, sistemas de rieles, ventilación e instalaciones eléctricas.
Este caso está a cargo de los fiscales federales adjuntos Michael Deshong y Jordan Arakawa.
Datos del acusado:
- Nombre: Luis Manuel Hernández Victoria.
- Edad: 60 años.
- Lugar de origen: Guadalajara, México.
- Alias: “El Ingeniero”, el “Inge” y “Nalgon”.
Resumen de los cargos y penas máximas:
- Conspiración para construir o financiar un túnel transfronterizo: Enfrentaría una pena máxima de 20 años de prisión y multa de 500 mil dólares.
- Conspiración para utilizar un túnel transfronterizo para importar sustancias controladas: Por este cargo enfrentaría una pena máxima de cadena perpetua y multa de 10 millones de dólares.
- Conspiración para importar sustancias controladas: Pena máxima de cadena perpetua y multa de 10 millones de dólares.
- Proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera: Pena máxima de 20 años de prisión y multa de 500 mil dólares.
¿Cuáles eran esos narcotúneles señalados por el FBI?
De acuerdo con la investigación del FBI, el narcotúnel señalado es el mismo que la Fiscalía General de la República (FGR) localizó y desmanteló el 31 de mayo de 2026 en Tijuana, Baja California. La estructura presuntamente conectaba con San Diego, California, y habría sido utilizada para el tráfico de drogas y armas.
El hallazgo ocurrió tras trabajos de inteligencia y un cateo en un inmueble de la colonia Nueva Tijuana.
“El FBI señaló que la acusación formal alega la participación de Hernández en la construcción del túnel hallado dentro de una tienda minorista ubicada en 2498 Roll Drive, Suite E, en San Diego, el 29 de mayo de 2026, en beneficio del CJNG”.
Las dimensiones del túnel
De acuerdo con las autoridades, la estructura contaba con infraestructura para facilitar el traslado de objetos y tenía las siguientes características:
- Longitud: aproximadamente 265 metros.
- Profundidad: 6.30 metros.
- Iluminación y ventilación: sistemas instalados en su interior.
- Traslado de objetos: mecanismo electrónico deslizante.
El “Ingeniero” fue detenido el pasado 16 de octubre en Zapopan
Luis Manuel “N”, alias el “Ingeniero”, identificado por autoridades como presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y señalado por diseñar y construir túneles subterráneos para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, fue detenido en Zapopan, Jalisco.
La captura fue resultado de trabajos de inteligencia realizados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional, en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el operativo, las autoridades aseguraron armas, droga y un vehículo. Sin embargo, no se precisaron las cantidades ni las características de los objetos decomisados.
Sedena vincula al “Ingeniero” con el CJNG; operaba bajo las órdenes del “03”
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) señaló que el detenido operaba bajo las órdenes directas de Juan Carlos Valencia González, alias “03”, identificado por la dependencia como jefe del CJNG.
Según el reporte oficial, Luis Manuel “N” era responsable del diseño y construcción de túneles transfronterizos empleados para facilitar el traslado de drogas hacia territorio estadounidense.
La dependencia también informó que el detenido cuenta con cargos en San Diego, California, por el delito de conspiración para el tráfico de drogas.
El “Ingeniero” también enfrenta cargos por narcotráfico en Estados Unidos
De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, el detenido presuntamente estaba relacionado con la construcción de túneles transfronterizos utilizados para trasladar drogas hacia territorio estadounidense, principalmente desde Tijuana, Baja California.
Las autoridades informaron que Luis Manuel “N” cuenta con cargos en San Diego, California, por conspiración para el tráfico de drogas.
El presunto operador criminal es señalado por su participación en el diseño y la construcción de túneles subterráneos que habrían sido utilizados para facilitar el trasiego de narcóticos a través de la frontera entre México y Estados Unidos.
Durante el operativo en Zapopan, las autoridades aseguraron armas, droga y un vehículo. No se precisó en el reporte la cantidad ni las características de los objetos decomisados.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.