Alexa Zuart llega al Auditorio Nacional con un show que lleva más de un año preparando

La comediante presentará “Me Mando Sola” en marzo de 2027. Foto: Alberto Estrada

La comediante Alexa Zuart está lista para dar uno de los pasos más importantes de su carrera con su presentación en el Auditorio Nacional, el próximo 5 de marzo, donde ofrecerá “Me Mando Sola”, un espectáculo de stand up que reúne nuevas historias, situaciones cotidianas y una buena dosis de humor con el que busca conectar con el público.

La también actriz explicó que este espectáculo lleva más de un año de preparación y es completamente distinto al que presentó anteriormente en el Teatro Metropólitan.

La rutina incluye chistes que ha trabajado durante largo tiempo y que, en esta ocasión, incorporan temas relacionados con la salud mental y emocional.

“Es un show que he estado preparando, ya lleva más de un año en preparación. Estoy muy contenta con los chistes que estoy presentando; es completamente distinto al que presenté en el Teatro Metropólitan”, comentó.

Para Alexa, llegar a uno de los recintos más emblemáticos de México, representa un avance importante en su trayectoria como comediante.

Recordó que cuando comenzó a hacer stand up, sus aspiraciones eran mucho más sencillas, pues su primer gran objetivo era comprarse una lavadora con secadora. Por ello, pisar el Auditorio Nacional es un sueño que refleja cuánto ha crecido su proyecto.

La comediante considera que la risa tiene la capacidad de acompañar a las personas incluso en los momentos complicados, pues permite hacer una pausa frente a las preocupaciones de la vida cotidiana.

“La risa creo que nos puede acompañar y abrazar un poco el alma, acariciarla y hacerte ver que, en medio de cualquier situación en la que estés, somos capaces de reír”, expresó.

Alexa Zuart convierte sus experiencias personales y momentos difíciles en material para hacer reír

En esta nueva rutina también se atreve a abordar experiencias relacionadas con la salud mental, un tema que durante más de tres años trabajó para encontrar la manera de convertirlo en comedia.

Zuart considera que hablar de estas situaciones desde el humor permite reconocer que todos enfrentamos momentos difíciles y que incluso levantarse de la cama puede representar un logro.

Su humor también parte de experiencias personales y familiares, algunas de ellas complicadas durante su infancia, que hoy puede transformar en anécdotas divertidas sobre el escenario. Incluso destacó que resulta liberador compartir esas historias frente a su mamá, quien también asiste a sus presentaciones.

Además de su faceta como comediante, Alexa ha encontrado en la actuación y la escritura nuevas oportunidades para desarrollarse profesionalmente.

Su participación en la serie “La Oficina” le permitió acercarse a otro público, aunque asegura que su espectáculo de stand up ofrece una experiencia completamente diferente a los videos que comparte en redes sociales.

Finalmente, Zuart invitó al público a perseguir sus sueños sin dejar que el miedo o las expectativas de los demás se conviertan en obstáculos.

“Que hagan las cosas con todo y miedo, que se animen”, aconsejó.

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