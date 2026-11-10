YouTube revela cómo cambió la cultura mainstream: creadores y memes ganan terreno

YouTube revela cómo cambió la cultura mainstream. Foto: Shutterstock

La cultura mainstream no ha desaparecido, pero sí cambió la manera en que se construye, los creadores de contenido, los memes y las comunidades digitales tienen cada vez más influencia en lo que se vuelve popular, de acuerdo con el nuevo Reporte de Cultura y Tendencias de YouTube, titulado “En Busca del Mainstream”.

¿Qué es mainstream?

El término mainstream se utiliza para describir aquello que forma parte de la cultura popular dominante, es decir, los gustos, tendencias, contenidos, personajes, productos o fenómenos que consiguen captar la atención de grandes sectores de la sociedad.

Algo mainstream es aquello que deja de ser conocido únicamente por un grupo específico de personas y consigue trascender hasta convertirse en una referencia compartida por públicos más amplios.

Por ejemplo, una película taquillera, una canción que se escucha en distintos lugares, un personaje reconocido por varias generaciones o un meme que se convierte en parte de las conversaciones cotidianas pueden formar parte del mainstream.

Tradicionalmente, esta cultura popular estaba impulsada principalmente por medios de comunicación, grandes productoras, disqueras, televisoras y figuras del entretenimiento.

Sin embargo, internet y las redes sociales modificaron esa dinámica, ahora, los creadores de contenido y las comunidades digitales también tienen la capacidad de impulsar fenómenos hasta convertirlos en tendencias masivas.

¿Qué dice el estudio?

El estudio, realizado por National Research Group (NRG) entre 800 usuarios de internet en México, de entre 14 y 44 años, encontró que el 60% de los encuestados siente que compartir intereses con otras personas los hace parte de algo más grande.

Al mismo tiempo, el 66% afirma que actualmente consume más contenido o sigue a más creadores que las personas que conoce personalmente no siguen.

Esto refleja un panorama en el que los gustos se diversifican, pero las comunidades digitales fortalecen el sentido de pertenencia.

¿Qué hace que algo se vuelva mainstream?

De acuerdo con el reporte, la cultura popular actual se construye a partir de tres elementos como lo es la visibilidad, la participación y la comprensión.

Visibilidad: que un tema tenga exposición constante y sea reconocido en diferentes plataformas y conversaciones.

que un tema tenga exposición constante y sea reconocido en diferentes plataformas y conversaciones. Participación: que las audiencias no solamente consuman contenido, sino que también comenten, compartan, creen y remezclen videos.

que las audiencias no solamente consuman contenido, sino que también comenten, compartan, creen y remezclen videos. Comprensión: que un fenómeno pueda ser entendido por diferentes públicos sin necesidad de demasiadas explicaciones.

Sobre este último punto, el 39% de los mexicanos encuestados considera que algo se vuelve muy popular cuando comienza a generar memes, chistes o referencias.

La participación también tiene un papel importante, pues el 66% de los participantes se describe como creador de contenido de video, mientras que el 42% considera que algo alcanza popularidad cuando se habla mucho de ello en internet.

Creadores y memes ya compiten con el entretenimiento tradicional

Uno de los hallazgos del informe es que las figuras nacidas en internet tienen un reconocimiento comparable e incluso superior al de algunas referencias tradicionales del entretenimiento.

Según los resultados de NRG, los creadores de YouTube tienen un reconocimiento del 81% entre los encuestados, mientras que los memes alcanzan el 86%.

En comparación, las celebridades de Hollywood registran 74% y el Super Bowl, 70%.

El reporte también señala que el 69% de los participantes ha consumido videos que explican información relacionada con algún fandom o comunidad específica, y el 62% ha visto contenido de comunidades que considera de nicho.

Esto demuestra que los intereses especializados ya forman parte de los hábitos de consumo de una audiencia que participa activamente en la construcción de tendencias.

El salto de las comunidades digitales al entretenimiento tradicional también forma parte de esta transformación.

Uno de los ejemplos que presenta YouTube es The Backrooms, un concepto que comenzó con una fotografía misteriosa y se convirtió en un fenómeno colaborativo de internet, alimentado por teorías, historias, ilustraciones y videos de sus seguidores.

El contenido relacionado con Backrooms acumuló más de 15 mil millones de reproducciones en YouTube, posteriormente, el creador Kane Parsons llevó esta mitología a una producción cinematográfica que, según el informe, recaudó 118 millones de dólares a nivel mundial.

Otro ejemplo es la NFL, cuyo contenido en 11 canales oficiales de YouTube y comunidades de aficionados superó las 20 mil millones de reproducciones durante 2025.

El estudio destaca que este tipo de contenido no necesariamente sustituye las transmisiones deportivas en vivo. Por el contrario, los videos, resúmenes y análisis ayudan a mantener el interés de los aficionados y funcionan como una puerta de entrada para nuevas audiencias.

El éxito de un creador también es de su comunidad

El informe también identifica un cambio en la manera en que las audiencias perciben el éxito de las figuras digitales.

El 81% de los fans encuestados afirma sentir orgullo cuando una persona o proyecto que apoya alcanza el éxito, porque considera que tuvo un papel en ese crecimiento.

Además, el 61% de los participantes considera que quienes crean y publican contenido en internet tienen la mayor influencia sobre lo que se vuelve importante en la cultura popular actual.

En este contexto, YouTube se presenta como un espacio donde las personas descubren tendencias, profundizan en sus intereses y participan en conversaciones que pueden llevar un fenómeno de una comunidad específica a públicos más amplios.

El reporte concluye que el mainstream no desapareció, ahora se construye de manera colectiva, con comunidades digitales que ayudan a decidir qué contenidos, personajes e historias consiguen trascender.

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