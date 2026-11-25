Son los museos más importantes del mundo. Foto: Cuartoscuro

El Museo Nacional de Antropología (MNA)de la Ciudad de México fue reconocido como el mejor museo del mundo por la clasificación “The World’s 100 Best Museums 2026“, realizada por la lista de recomendaciones Worth a Journey.

Cabe destacar que el listado internacional incluyó, además del Museo Nacional de Antropología, a otros dos museos mexicanos dentro de los 100 mejores del mundo

El Museo Nacional de Antropología, el mejor del mundo

El Museo Nacional de Antropología ocupa el primer lugar de la lista 2026/27 de The World’s 100 Best Museums, ranking que reúne a un centenar de instituciones museísticas de 37 países.

Museo Nacional De Antropología. Foto: Cuartoscuro

El hecho de que el Museo Nacional de Antropología encabece la lista de Worth a Journey “da visibilidad internacional a una tarea pública que México ha sostenido durante décadas“, según Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura..

“Este reconocimiento también distingue a los equipos del INAH que estudian, conservan y difunden el patrimonio”. Claudia Curiel de Icaza, titular de la Secretaría de Cultura

Foto: Cuartoscuro

Y agregó: “Nuestra responsabilidad es que más personas puedan conocer su historia en los museos públicos y reconocer en ella a los pueblos originarios que hoy mantienen vivas sus lenguas, saberes y formas de organización”,

¿Qué es y qué puedes ver en el Museo Nacional de Antropología?

El Museo Nacional de Antropología se inauguró el 17 de septiembre de 1964, concebido como un espacio para investigar, conservar, exhibir y difundir el patrimonio arqueológico y etnográfico de México, según el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

“Con más de 45 mil metros cuadrados de construcción y 16 salas de exposición permanente, constituye uno de los proyectos arquitectónicos y museográficos más relevantes de la historia del país”. INAH

El MNA resguarda testimonios de las grandes civilizaciones que florecieron en el territorio nacional, así como expresiones culturales de los pueblos originarios que perviven hasta la actualidad.

Entre sus piezas emblemáticas están la Piedra del Sol y la monumental escultura de Coatlicue, además de importantes colecciones de las culturas mexica, maya, olmeca y de otras antiguas civilizaciones.

A su vez, el INAH destacó que el acervo etnográfico del Museo Nacional de Antropología exhibe alrededor de 6 mil piezas que dan cuenta de la diversidad de los 68 grupos etnolingüísticos mexicanos.

Cabe destacar que, en 2025, el MNA recibió más de 5 millones de visitantes, cifra que lo posicionó como el más concurrido del país.

Además, este museo alberga la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, así como importantes acervos documentales y especializados, entre los que destacan la Colección de Códices, el Centro de Resguardo de la Dirección de Antropología Física y el Archivo Nacional de Arqueología del INAH.

¿Qué otros museos mexicanos están entre los 100 mejores del mundo?

Museo del Desierto, Saltillo, Coahuila: este espacio ocupa el puesto 78 y está dedicado a la historia natural de los desiertos de Coahuila; su recorrido incluye contenidos sobre geología, dinosaurios y los primeros asentamientos humanos.

Entre sus atractivos se encuentran esqueletos de dinosaurios, animatrónicos, una colección de minerales y un pequeño zoológico con animales como serpientes y bisontes. Worth a Journey recomienda dedicar entre dos y tres horas a la visita.

Foto: Cuartoscuro

Museo Amparo, Puebla: puesto 82. Ubicado en el Centro Histórico de Puebla, este recinto cuenta con galerías de piezas prehispánicas y arte de la época colonial, además de exposiciones temporales.

Uno de sus espacios destacados es la terraza en la azotea, donde hay una cafetería y vistas a las cúpulas y torres de las iglesias de la ciudad. El museo ofrece entrada gratuita los domingos y cuenta con una aplicación de audioguía.

¿Cuáles son los 10 mejores museos del mundo en 2026?

De acuerdo con “The World’s 100 Best Museums 2026”, estos son los primeros diez recintos de la clasificación:

Museo Nacional de Antropología — Ciudad de México, México. Museo del Prado — Madrid, España. Louisiana Museum of Modern Art — Humlebæk, Dinamarca. State Hermitage Museum — San Petersburgo, Rusia. Kunsthistorisches Museum — Viena, Austria. Şanlıurfa Archaeology Museum — Şanlıurfa, Turquía. Museum of the Second World War — Gdansk, Polonia. National WWII Museum — Nueva Orleans, Estados Unidos. Bihar Museum — Patna, India. Metropolitan Museum of Art — Nueva York, Estados Unidos.

¿Cómo se elabora la lista de los 100 mejores museos del mundo?

“The World’s 100 Best Museums 2026” es una clasificación internacional de Worth a Journey, publicación y guía de destinos editada en Múnich, Alemania, sus listas se construyen mediante un algoritmo que procesa millones de datos de cientos de miles de establecimientos en el mundo. También realiza visitas presenciales para contrastar los resultados y ajustar sus clasificaciones.

Worth a Journey señala que los museos no pueden pagar para aparecer en el listado ni para mejorar su posición; tampoco acepta nominaciones o vende lugares dentro de sus clasificaciones.

La selección contempla museos de arte, historia, ciencia y tecnología, así como espacios al aire libre con colecciones o exposiciones permanentes abiertas al público.

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