Palmeiras mantiene la hegemonía de los brasileños en la Libertadores | Reuters

El Palmeriras agrandó su historia en Conmebol, luego de conquistar su cuarta Copa Libertadores al vencer 1-0 a Estudiantes de La Plata en el Estadio Centenario de Montevideo, gracias a la solitaria anotación de Ramón Sosa. El cuadro paulista volvió a conquistar el certamen continental después de cinco años de espera, con lo que mantuvo la hegemonía de los clubes brasileños en la competencia.

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