Gran premio de Las Vegas de la Fórmula 1 Foto: AFP

Sergio “Checo” Pérez sorprendió en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Las Vegas 2026, al ser el primero en salir a la pista, a pesar de la lluvia y las complicadas condiciones del circuito. El mexicano lideró la practica este jueves volviendo a ser uno de los principales protagonista en la Fórmula 1.

El piloto de Cadillac aprovechó para realizar una vuelta y reconocer la pista, a su paso, el monoplaza levantó agua del asfalto para posteriormente regresar a boxes.

Cabe señalar que la llovizna registrada este 19 de noviembre provocó que los equipos limitaran la actividad, debido a que existía un 70% de probabilidad de lluvia para la sesión.

Las condiciones climáticas terminaron por limitar los alcances de los vehículos e incluso hubo cinco de los 22 pilotos que ni siquiera salieron de boxes por precaución ante una pista encharcada y muy resbaladiza.

La lluvia complica la primera práctica libre de Las Vegas

Otros pilotos como Max Verstappen, Charles Leclerc, George Russell y el campeón del mundo Kimi Antonelli también se decidieron a salir para reconocer el circuito.

Sin embargo, las condiciones del asfalto provocaron dificultades para algunos de ellos, pues en el caso de Kimi se reportaron problemas de aquaplaning. Por su parte, Leclerc sufrió un derrape debido a la pista mojada.

Valtteri Bottas, compañero de Checo Pérez en Cadillac, también participó al realizar una vuelta de instalación, un día después de que se confirmara su continuidad con la escudería para la temporada 2027.

La sesión concluyó sin que ninguno de los pilotos registrara un tiempo oficial, por lo que los equipos tendrán que esperar a la segunda práctica libre para evaluar el rendimiento de sus monoplazas.

Esta segunda sesión está programada para las 20:00 horas de Las Vegas, cuando se esperan condiciones más secas que permitan una mayor actividad.

¿Cuándo es el Gran Premio de Las Vegas 2026?

El Gran Premio de Las Vegas 2026 se llevará a cabo del 19 al 21 de noviembre, la carrera principal se disputará el sábado a las 22:00 horas, tiempo del centro de México.

Antes de la carrera, los pilotos tendrán una segunda sesión de entrenamientos libres este jueves 19 de noviembre a las 22:00 horas, mientras que el viernes 20 se realizará la tercera práctica a las 18:30 horas y la clasificación a las 22:00 horas, tiempo del centro de México.

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