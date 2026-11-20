Cómo ayuda el parkour a los niños. Foto: A. Flores / Uno TV

El parkour se relaciona con saltos, acrobacias y recorridos entre obstáculos que parecen difíciles de superar, pero esta disciplina también puede convertirse en una actividad para desarrollar habilidades físicas, coordinación y confianza, especialmente durante la infancia.

A través de circuitos, desplazamientos y ejercicios de equilibrio, los niños aprenden a conocer las posibilidades de su cuerpo, calcular distancias y resolver desafíos de acuerdo con sus capacidades.

Viridiana Sandoval Celaya, coordinadora educativa de Parceurs, explicó que el parkour puede contribuir a que los pequeños desarrollen diferentes habilidades, tanto físicas como mentales.

“Es una de las mejores disciplinas o deportes para hacer a tus hijos lo más completos posible”, comentó durante una entrevista con Unotv.com.

¿Qué habilidades desarrollan los niños al practicar parkour?

De acuerdo con Sandoval Celaya, durante las clases los alumnos trabajan aspectos como el equilibrio, la coordinación, el balance y la preparación física, también aprenden a reconocer sus espacios y respetar los de sus compañeros.

La propuesta educativa de Parceurs contempla diferentes actividades según la edad de los participantes, su programa incluye clases para niños de 2 a 3 años, de 4 a 12 años, adolescentes de 13 a 17 años y adultos, además de grupos avanzados.

En el caso de los más pequeños, de acuerdo con el material informativo de la academia, los ejercicios se enfocan en la estimulación psicomotriz, mediante movimientos como gatear, trepar, mantener el equilibrio y aprender a realizar caídas controladas sobre superficies suaves.

Para los niños de entre 4 y 8 años, las actividades incorporan circuitos y desafíos que buscan desarrollar la coordinación, la autonomía y la resolución de problemas. Mientras que, entre los 9 y 12 años, se trabaja la concentración, la orientación espacial y la toma de decisiones durante los recorridos.

El parkour también ayuda a trabajar el miedo y la confianza

Uno de los aspectos que puede representar un reto para los niños que comienzan a practicar parkour es enfrentarse a movimientos que todavía no dominan o a obstáculos que les generan inseguridad.

Ante esta situación, la coordinadora educativa explicó que los coaches buscan establecer un vínculo con cada alumno para identificar qué ejercicios le cuestan más trabajo y acompañarlo durante su aprendizaje.

“Cada uno encontremos qué es lo que les cuesta trabajo y nosotros, de alguna forma, darles esa confianza para que ellos lo logren”, explicó.

La estrategia consiste en acompañar al niño, mostrarle cómo realizar un movimiento o darle apoyo cuando lo necesita, para que poco a poco pueda ejecutarlo por sí mismo.

Sandoval Celaya señaló que cada pequeño tiene un proceso diferente: algunos pueden mostrar facilidad para ciertos ejercicios desde el principio, mientras que otros necesitan trabajar sus inseguridades antes de intentar determinados movimientos.

Por ello, aseguró que el nivel de experiencia no determina quién puede practicar esta disciplina, ya que los ejercicios se adaptan a las capacidades de cada participante.

¿Es seguro que los niños practiquen parkour?

El parkour puede generar preocupación entre algunos padres debido a las imágenes de saltos desde grandes alturas o acrobacias que circulan en internet.

No obstante, su enseñanza en espacios especializados contempla una progresión de ejercicios y el aprendizaje de técnicas para realizar los movimientos.

En Parceurs, según su material informativo, las clases se imparten en instalaciones bajo techo, con estructuras modulares y áreas adaptadas para la práctica de diferentes edades.

La coordinadora educativa reconoció que, cuando tuvo su primer acercamiento con esta disciplina, también la relacionaba con un deporte de alto riesgo.

Sin embargo, destacó la importancia de enseñar los movimientos de manera progresiva y trabajar con cada alumno para que pueda reconocer sus capacidades y límites.

“Creo que esta parte de ver o de transformar algo que realmente parece riesgoso por algo seguro es eso que mejor les podría recomendar a los padres”, señaló.

¿Dónde se puede practicar parkour en Parceurs?

Parceurs es una academia y centro de entrenamiento especializado en parkour que, de acuerdo con su boletín informativo, cuenta con cuatro años de trayectoria en México.

La institución tiene tres sedes en la Ciudad de México:

Escandón: Unión 53-A, Escandón II Sección, alcaldía Miguel Hidalgo

Unión 53-A, Escandón II Sección, alcaldía Miguel Hidalgo Polanco: avenida Horacio 203, colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo

avenida Horacio 203, colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo Ucello: Pablo Ucello 17, terraza, alcaldía Benito Juárez

Las clases infantiles tienen una duración aproximada de una hora, mientras que las sesiones para jóvenes avanzados y adultos pueden extenderse hasta una hora y media, explicó Sandoval Celaya.

La academia también organiza eventos para reunir a sus diferentes comunidades y ofrece paquetes de cuatro, ocho, 12 y 16 clases al mes, además de una cuota de inscripción anual.

Para conocer sus horarios y disponibilidad, se puede consultar directamente a la academia en el teléfono 55 5351 0797 o en el correo contacto@parceurs.com.

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