Estudiantes en la Cámara de Diputados. Foto: Uno TV

Estudiantes invitados provenientes del estado de Guerrero se saltaron las rejas de la Cámara de Diputados para abandonar el recinto, luego de permanecer cerca de 10 horas sin poder salir y sin alimentos, debido a los bloqueos de jubilados en San Lázaro.

Ante la desesperación por continuar dentro de las instalaciones, un grupo de jóvenes buscó una forma de llegar a la calle y escapar del encierro.

Así fue la salida de los estudiantes por las rejas de San Lázaro

Con ayuda de dos tambos y mediante una cadena humana, las y los estudiantes treparon los barrotes hasta alcanzar la calle, mientras otros compañeros los ayudaban desde abajo.

Las imágenes muestran cómo los jóvenes utilizaron estos objetos para ganar altura y superar las rejas del recinto legislativo.

Sin embargo, no todos lograron salir. Varios estudiantes permanecían dentro de las instalaciones, junto con trabajadores de la Cámara de Diputados y representantes de medios de comunicación.

La situación se originó por los bloqueos de jubilados, que impidieron el acceso y la salida habitual del recinto legislativo.

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