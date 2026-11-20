Alrededor de 3 mil personas se reunieron en el evento. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Caifanes, Diego Luna y más artistas alzaron la voz por las personas desaparecidas y los pueblos originarios durante la noche de este miércoles, en el Concierto por un Abrazo, celebrado en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México, donde se reunieron más de 3 mil personas.

Durante su participación, que se ha viralizado en redes sociales, el actor explicó que la iniciativa surgió hace un par de meses, luego de recibir un llamado de las comunidades zapatistas desde la Selva Lacandona para reunir recursos y hacer posible este encuentro.

La convocatoria también buscaba apoyar a las familias que buscan a sus seres queridos y que permanecerán durante el mes de diciembre en la capital.

“Hace un par de meses recibimos un llamado de la Selva Lacandona, de las comunidades zapatistas, donde nos convocaban a donar para que se diera este encuentro, se diera este abrazo”, contó Diego Luna.

El histrión relató que, para lograrlo, convocaron a distintas personas con experiencia para organizar el evento y la logística necesaria.

“Marina (De Tavira) y Carolina inmediatamente pensaron en un concierto, Leo y yo nos tardamos segundos en brincar y meternos, meter las manos y ponernos a organizar. Lo primero que hicimos fue hablarle a nuestras amigas y nuestros amigos músicos, a diseñadores y diseñadoras, a los que les saben a eventos y conciertos, a los que saben de sonido, a los que se conectan cables, la idea era homenajear o emular en menor escala lo que ese concierto representó para nosotros”, explicó.

También destacó que el evento se organizó a beneficio para aportar recursos a la realización del encuentro y, principalmente, cubrir los gastos y la estancia durante un mes de las familias buscadoras en la Ciudad de México. La recaudación también apoyará la organización de la Gira por la Vida del EZLN.

Como parte de su intervención, el actor leyó un fragmento de un comunicado firmado por el subcomandante insurgente Moisés y el capitán insurgente Marcos, en el que convocaron a abrazar a los pueblos zapatistas y a quienes no se resignan en la búsqueda de sus seres queridos.

“En este país tenemos dos grandes deudas, la primera con los pueblos originarios y la segunda con las familias de quienes buscan a sus ausentes”, expresó Diego Luna, antes de enviar un mensaje a ambos sectores: “No están solas, escuchamos, no somos indiferentes”.

Música, fichas de búsqueda y un reclamo de justicia

El Concierto por un Abrazo reunió a distintos artistas, como Vivir Quintana, quien interpretó “Solo le pido a Dios” y “Canción sin miedo”, acompañada por mujeres de El Palomar.

También acudió Meme del Real quien presentó versiones acústicas de “Aviéntame” y “Eres” y Ely Guerra, quien compartió canciones como “Colmena” y “Quiéreme mucho”.

Kevin Kaarl protagonizó uno de los momentos más recordados antes de interpretar “Injusto”, ya que envió un mensaje a las autoridades por la situación de las desapariciones en el país.

Caifanes fue la agrupación encargada de cerrar el evento y, durante su presentación, la canción “Antes de que nos olviden” fue otro de los momentos más destacados del evento.

Cabe mencionar que también se recordó a los 43 estudiantes de Ayotzinapa al realizar un conteo colectivo.

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