Muere boxeador irlandés. Foto: Getty Images

El boxeador irlandés Lee Reeves murió a los 31 años, tres meses después de sufrir lesiones durante un combate profesional en Dublín, Irlanda.

El fallecimiento fue confirmado este martes 17 de noviembre por Queensberry Promotions, empresa encargada de promover sus peleas.

De acuerdo con información de Reuters, Reeves sufrió un nocaut ante su compatriota Gary Cully durante un enfrentamiento disputado en agosto.

Tras el combate, tuvo que ser trasladado a un hospital, donde fue sometido a una cirugía y permaneció en coma inducido.

Reportes de medios locales como Limerick Post y Limerick Leader, de la ciudad natal del pugilista, señalaron que Reeves contrajo una infección durante el fin de semana, complicación que derivó en su fallecimiento el lunes 16 de noviembre.

Lee Reeves fue noqueado durante un combate en agosto

El último enfrentamiento profesional de Reeves ocurrió el 1 de agosto de 2026, cuando se midió ante Gary Cully en la 3Arena de Dublín, por el título superligero celta de la Boxing Union of Ireland.

El combate llegó hasta el décimo y último asalto, cuando Cully consiguió noquear a Reeves, rl boxeador tuvo que recibir atención médica sobre el cuadrilátero y posteriormente fue retirado en camilla.

Después de la pelea, su estado de salud fue reportado como crítico, pero estable. Sin embargo, las lesiones que sufrió requirieron una intervención quirúrgica y permaneció bajo coma inducido durante los siguientes meses.

Reuters informó que el pugilista contrajo una infección durante el fin de semana previo a su muerte.

Queensberry Promotions confirma la muerte del boxeador

Tras darse a conocer el fallecimiento, Queensberry Promotions publicó un mensaje para despedir al deportista y expresar sus condolencias a familiares, amigos y personas cercanas.

“Todos en Queensberry estamos devastados por conocer el fallecimiento de Lee Reeves”, señaló la promotora en un comunicado.

La organización también destacó su talento sobre el cuadrilátero y el papel que desempeñó en su comunidad, donde era considerado un referente.

Por su parte, Gary Cully también dedicó un mensaje a su antiguo rival, con quien mantenía una relación desde antes de enfrentarse profesionalmente.

El boxeador lo recordó como una gran persona y expresó su incredulidad ante la noticia de su muerte.

¿Quién era Lee Reeves?

Lee Reeves, conocido en el boxeo como “El Champo”, era originario de Limerick, Irlanda. Durante su trayectoria profesional consiguió 16 victorias en 18 combates, 11 de ellas por nocaut, de acuerdo con Reuters.

Además de su carrera deportiva, participó en el programa de televisión británico Survivor UK en 2023 y colaboró como embajador de una organización dedicada a la prevención del suicidio y la promoción de la salud mental en su comunidad.

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