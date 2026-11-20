Cruz Azul y Chivas se juegan el todo por el todo | Foto: Cuartoscuro

El partido entre Chivas y Cruz Azul de la Jornada 17 promete ser el partido del torneo pues ambos equipos se disputarán la posibilidad de llegar a la Liguilla como líderes absolutos, aunque América tendrá algo que decir un día antes en la cancha de Tigres.

Cementeros y rojiblancos fueron dos de los equipos más efectivos de la temporada regular, por lo que el duelo en el Estadio Akron tiene sensaciones de “final adelantada”, aunque el actual campeón del futbol mexicano llega con una ventaja de puntos.

¡Final adelantada en el Estadio Akron!

Chivas y Cruz Azul llegan a su enfrentamiento en Guadalajara con su lugar asegurado en la Liguilla; sin embargo, ambos están en la lucha por entrar a la Fiesta Grande del Clausura 2026 en el primer puesto general.

“El Rebaño Sagrado” llegó a la Jornada 16 con la obligación de vencer a León en el Nou Camp y llegar al último encuentro del campeonato con 32 puntos, superando a “La Máquina” por diferencia de goles.

De esta forma, solo tendría que empatar en casa para asegurar el liderato general; sin embargo, los dos puntos perdidos dejaron a los celestes como líderes solitarios tras su victoria frente a Tigres en el Estadio Universitario de Nuevo León.

El resultado del Cruz Azul vs Chivas será clave para conocer al líder del Clausura 2026, lo que le valdrá el derecho de cerrar como local cada fase eliminatoria de la Liguilla. Aunque América también está en la lucha con 30 puntos y su partido del sábado determinará qué necesita cada equipo el domingo.

¿Qué necesitan Chivas, América y Cruz Azul para ser líderes del Apertura 2026?

Cruz Azul

Los dirigidos por Joel Huiqui son los actuales líderes en solitario del Apertura 2026 con 32 unidades y terminar la temporada regular en primer lugar depende de sí mismos:

Debe derrotar en la última jornada a las Chivas en el Estadio Akron

En caso de empatar, necesita que América no gane en cancha de Tigres

En caso de una derrota contra Chivas, sumada a una victoria de América, “La Máquina” podría caer hasta el tercer lugar general.

Cabe destacar que Cruz Azul acumula cinco victorias consecutivas en el cierre del torneo y es la segunda mejor ofensiva de la temporada, sólo por debajo de América.

Sin embargo, encarará el partido definitivo en sus aspiraciones por el bicampeonato en casa de Chivas, uno de los candidatos a campeón en la Liga MX.

América

Mientras Chivas y Cruz Azul “se matan entre ellos”, América tiene la obligación de vencer a Tigres en la cancha del Estadio Universitario, pues tiene dos posibles escenarios:

Tiene que ganarle a Tigres como visitante en la Jornada 17 para hacer 33 puntos

Si Chivas y Cruz Azul empatan, igualaría a “La Máquina” con 33 unidades; América tiene diferencia de +15 y Cruz Azul de +11, por lo que la victoria americanista y el empate en Guadalajara le daría el liderato a los pupilos de Guillermo Almada.

Si Chivas gana, América debe ganar y, esperar a que el “Rebaño Sagrado” no golee a los cementeros para mantener la ventaja de la diferencia de goles.

Un empate de “Las Águilas” le dejaría con 31 unidades y una victoria tapatía podría relegarle hasta la tercera posición de la tabla general; cabe destacar que acarrea una racha de cuatro partidos sin ganar en el Apertura 2026.

Si América pierde y Toluca gana en la última jornada de la campaña, la diferencia de goles será clave para que los pupilos de Guillermo Almada no caigan al cuarto lugar general.

Chivas

Chivas tuvo la oportunidad de apoderarse del liderato a una jornada de terminar el Apertura 2026, pues una victoria por 0-1 frente a León lo habría dejado con los mismos puntos que Cruz Azul, pero con diferencia de +12, superando el porcentaje de +11 de “La Máquina”.

Sin embargo, el empate a un tanto lo dejó con los mismos puntos que América y la misma diferencia de goles que Cruz Azul, por lo que tendrá que buscar el liderato en casa:

Es imperativo vencer a Cruz Azul en la cancha del Estadio Akron

América no debe ganarle a Tigres en el Estadio Olímpico Universitario Si América gana en la Jornada 17, Chivas debe golear esperando superar a “Las Águilas” en diferencia de goles; América tiene una diferencia de +15 y Chivas tiene +11,



Al igual que sus dos rivales directos por la lucha de la cima general, Chivas podría caer hasta la tercera posición; sin embargo, corre el riesgo de que Toluca le empate en puntos si gana contra Pachuca.

Debido a que “Los Diablos Rojos” tienen mejor diferencia de goles, una victoria choricera podría desplazar a Chivas a la cuarta posición general si pierde contra Cruz Azul.

Chivas vs Cruz Azul, fecha y hora del partido definitivo de temporada regular

El duelo a muerte entre Chivas y Cruz Azul será el penúltimo encuentro del torneo regular del Clausura 2026 y, para ese momento, ya conocerán a qué están obligados para terminar como líderes del campeonato.

El Estadio Akron recibirá el partido el domingo 22 de noviembre a las 17:07 horas (Tiempo del centro de México).

Cabe destacar que el partido entre Tigres y América, que tiene injerencia directa en las intenciones de Cruz Azul y Chivas, será el sábado 21 de noviembre a las 21:00 horas en el Estadio Universitario.

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