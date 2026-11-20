Programa Desde la Cuna. Foto: IA

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada, encabezó la entrega de tarjetas del programa Desde la Cuna. Si faltaste a tu cita para recogerla, contacta a la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (SEBIEN) por WhatsApp al 56 5262 7501. Ten a la mano tu invitación y folio para preguntar cuándo y dónde puedes recogerla.

¿Dónde recoger la tarjeta Desde la Cuna si se te pasó la cita?

La jornada de entrega de noviembre se organizó en dos fechas y dos sedes. Cada familia recibió una invitación con el día, horario y lugar asignados. Los avisos consultados para esta jornada no indican una sede ni una fecha general para quienes faltaron, así que confirma con la SEBIEN dónde debes acudir antes de trasladarte.

Para la entrega, la dependencia pidió llevar la invitación y una copia de la identificación oficial vigente. En la copia debes anotar el folio que aparece debajo de tu nombre en la invitación. Si registraste a más de un menor, prepara una copia por cada uno.

¿Cuánto tiempo tienes para recoger la tarjeta?

Las reglas de operación de Desde la Cuna 2026 establecen que dejar pasar 45 días naturales desde la emisión de la tarjeta sin recogerla es causa de baja del programa. El plazo se cuenta desde que se emitió la tarjeta. Si desconoces esa fecha, consúltala con la SEBIEN cuando pidas indicaciones para recogerla.

¿De cuánto es el apoyo de Desde la Cuna?

El programa entrega mil 200 pesos cada dos meses a familias de la Ciudad de México con niñas y niños de hasta 3 años y 10 meses de edad. Para esta jornada, se informó que el apoyo estaría disponible tres días hábiles después de recibir la tarjeta.

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