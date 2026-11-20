Sismo Los Ángeles, California. Foto: Getty

Un sismo de magnitud 4.4 sacudió la zona metropolitana de Los Ángeles, California, Estados Unidos, durante la madrugada de este viernes 20 de noviembre, sin que hasta el momento se reporten daños estructurales ni personas lesionadas.

El movimiento telúrico se registró a las 3:25 horas (tiempo local), cerca de Commerce, al sureste de Los Ángeles, con una profundidad de 17.1 kilómetros, de acuerdo con información del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Tras el temblor, usuarios de redes sociales compartieron videos en los que se observa y escucha el momento en que se percibió el movimiento, así como las reacciones de habitantes de la zona.

EARTHQUAKE AT LAX! A 4.2 magnitude earthquake shakes Los Angeles at 3:25 AM on Friday, November 20th! Our 24/7 cameras were rolling LIVE, capturing about 10 seconds of shaking as the camera pointed directly toward Terminal 1 at LAX. Watch the moment the earthquake hit, all caught… pic.twitter.com/lwbPNUKiUQ — AIRLINE VIDEOS (@airlinevideos) November 20, 2026

Bomberos activan protocolo de inspección tras sismo en Los Ángeles

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles activó el denominado “modo terremoto” y anunció inspecciones en infraestructura crítica para identificar posibles afectaciones derivadas del movimiento telúrico.

De acuerdo con los reportes preliminares, el sismo no dejó daños estructurales ni personas heridas en el área metropolitana.

California es una región con alta actividad sísmica debido a la presencia de numerosas fallas geológicas activas, entre ellas la falla de San Andrés, por lo que los movimientos telúricos son un riesgo permanente en el estado.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.