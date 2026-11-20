Migrantes ingresando a México. Foto: Uno TV

Un grupo de aproximadamente 300 migrantes ingresó esta madrugada a México por el puente Rodolfo Robles en el municipio de Suchiate en Chiapas.

Agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) intentaron frenar el paso de la segunda caravana migrante tras su ingreso a México. El grupo cruzó la frontera con Guatemala alrededor de las 5:30 de la mañana del viernes 20 de noviembre y continuó su recorrido hacia Tapachula.

Agentes del INM intentan detener la marcha rumbo a Tapachula

En el puente Rodolfo Robles, un agente del INM intentó dialogar con los migrantes y les informó que quienes llevaran sus documentos podían realizar el trámite migratorio. El grupo siguió su camino.

Después de que la caravana pasó por Suchiate, otros agentes usaron una bocina para pedir a los migrantes que se detuvieran a dialogar. El grupo coreó “El pueblo unido jamás será vencido” y siguió caminando hacia Tapachula.

¿De dónde salió la segunda caravana migrante?

El grupo salió de Honduras el lunes 16 de noviembre y se trasladó en transporte a Guatemala. Llegó a la frontera con México el jueves, donde sus integrantes esperaron a reunirse para cruzar juntos. Entre ellos había personas de Honduras, Guatemala, Nicaragua y Venezuela.

Tras el cruce, un migrante salvadoreño agradeció que les permitieran avanzar y dijo que emprendió el viaje en busca de una vida mejor. Un migrante guatemalteco señaló que no sintió nervios al encontrarse con los agentes y les pidió disculpas por seguir su camino sin atender la solicitud de diálogo.

Cabe destacar que en la línea fronteriza entre México y Guatemala no hay elementos aún de seguridad que resguarden el paso de los migrantes.

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