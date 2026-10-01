Cozumel recibirá a 800 atletas en el 1er Triatlón de Pueblos Mágicos

Cozumel recibirá a 800 atletas en 1er Triatlón de Pueblos Mágicos. FOTO: Especial

Cozumel será sede del 1er Triatlón de Pueblos Mágicos el próximo 18 de octubre, una competencia que reunirá a cerca de 800 atletas y mil 400 acompañantes en pruebas de natación, ciclismo y carrera.

El evento tendrá cuatro modalidades: Kids, Sprint, Olímpico y Olímpico Relevos, con recorridos adaptados a distintas edades y perfiles de participantes.

La categoría Kids estará dirigida a niñas y niños de 10 a 12 años. El recorrido será de 200 metros de natación, 4 kilómetros de ciclismo y 1 kilómetro de carrera.

En la modalidad Sprint podrán competir participantes de 13 años en adelante. La prueba contempla 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de carrera.

Para la categoría Olímpico, dirigida a mayores de 18 años, las distancias serán:

1.5 kilómetros de natación

40 kilómetros de ciclismo

10 kilómetros de carrera

En Olímpico Relevos podrán participar equipos de dos a tres integrantes, en ramas varonil, femenil y mixta, con las mismas distancias.

Ruta llevará a los atletas por sitios emblemáticos de Cozumel

Uno de los atractivos de la competencia será el recorrido, diseñado para que atletas y acompañantes conozcan sitios representativos de Cozumel y combinen la actividad deportiva con los atractivos naturales y culturales de la isla.

El primer arranque será a las 07:00 horas desde la Rampa Municipal y las inmediaciones de la avenida Rafael E. Melgar. La meta estará ubicada en el Parque Benito Juárez.

De acuerdo con los organizadores, el triatlón forma parte de la Estrategia Nacional de Turismo Deportivo y busca posicionar a Cozumel como un referente para este tipo de competencias.

Prevén derrama económica de 29.8 millones de pesos

El evento es impulsado por el Ayuntamiento de Cozumel, con acompañamiento técnico del Consejo Mexicano de Turismo Deportivo (COMETUD) y respaldo de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México.

Los organizadores estiman una derrama económica de 29.8 millones de pesos, generada por la llegada de atletas, familiares y visitantes.

José Luis Sosa Limón, presidente de COMETUD, señaló que el proyecto busca vincular a los Pueblos Mágicos mediante el deporte y utilizar a Cozumel como punto de partida para desarrollar experiencias similares en otros destinos.

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