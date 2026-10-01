Renata Zarazúa termina su racha de derrotas y enfrentará a Sabalenka en el China Open

Renata Zarazúa enfrentará a Sabalenka en el China Open. Foto: AFP

Renata Zarazúa derrotó a la húngara Anna Bondár por 7-6(4) y 6-3 en la primera ronda del China Open 2026, resultado con el que puso fin a una racha de seis derrotas consecutivas y avanzó a la siguiente fase del torneo, durante este miércoles.

El triunfo también representó una revancha para la mexicana, quien había perdido ante Bondár el pasado 22 de septiembre, durante la primera ronda del WTA 250 de Seúl. En aquella ocasión, la húngara se impuso por 2-6, 6-3 y 6-1.

¡Victoria Mexicana 💪!



Renata Zarazúa 🇲🇽 vence a Anna Bondar 🇭🇺 en el WTA 1000 🎾 de Pekín 🇨🇳, justo en el día de su cumpleaños 🎂



3° victoria en un torneo 1000 para Renata y en 2° Ronda va contra Sabalenka 🇧🇾🔥 pic.twitter.com/MBQCx93Bh2 — Fan México 🇲🇽 rumbo a LA2028 (@MLosAngeles2028) September 30, 2026

Ahora, Zarazúa tendrá un desafío de mayor exigencia, ya que se enfrentará a la bielorrusa Aryna Sabalenka, segunda cabeza de serie del certamen y número dos del mundo.

¿Cómo fue la victoria de Renata Zarazúa en el China Open?

Zarazúa tuvo que remontar en ambos sets para quedarse con el partido que se extendió durante dos horas y 14 minutos en la cancha Diamond del Centro Nacional de Tenis de Beijing.

En la primera manga, la mexicana se encontró con un marcador adverso de 3-5 y tuvo que responder cuando Bondár sacaba para llevarse el set. Zarazúa salvó tres oportunidades de set de su rival y consiguió llevar el encuentro al desempate.

En esa instancia, la mexicana se impuso por 7-4 para tomar ventaja en el partido.

La segunda manga tampoco comenzó de la mejor manera para la tenista nacional, quien perdió su servicio en el primer juego. Bondár llegó a colocarse 3-1, pero Zarazúa reaccionó y ganó cinco juegos consecutivos para cerrar el encuentro con un 6-3.

La victoria llegó, además, el día en que la mexicana cumplió 29 años.

¿Cuándo fue la última victoria de Renata Zarazúa?

Antes de su participación en Beijing, la última victoria de Zarazúa en el circuito había sido en la primera ronda del WTA 1000 de Toronto, a principios de agosto, cuando derrotó a la alemana Tamara Korpatsch por 6-4, 0-6 y 6-1.

Después de ese resultado, la mexicana acumuló seis derrotas consecutivas en distintos torneos del circuito:

WTA 1000 de Toronto: perdió ante Leylah Fernandez por 2-6 y 2-6.

perdió ante Leylah Fernandez por 2-6 y 2-6. WTA 1000 de Cincinnati: cayó ante Yue Yuan en la fase de clasificación por 4-6 y 4-6.

cayó ante Yue Yuan en la fase de clasificación por 4-6 y 4-6. WTA 500 de Monterrey: fue derrotada por Clara Tauson por 6-3, 3-6 y 0-6.

fue derrotada por Clara Tauson por 6-3, 3-6 y 0-6. US Open: perdió ante Polina Iatcenko por 6-4, 4-6 y 6-7(7).

perdió ante Polina Iatcenko por 6-4, 4-6 y 6-7(7). WTA 500 de Guadalajara: cayó ante Caroline Dolehide por 1-6, 6-3 y 3-6.

cayó ante Caroline Dolehide por 1-6, 6-3 y 3-6. WTA 250 de Seúl: perdió ante Anna Bondár por 2-6, 6-3 y 6-1.

Con su victoria en el China Open, Zarazúa dejó atrás esa racha y consiguió avanzar a la segunda ronda de un torneo WTA 1000.

Renata Zarazúa vs Aryna Sabalenka: ¿cómo fue su único enfrentamiento?

El partido ante Sabalenka será el segundo enfrentamiento entre ambas tenistas, la primera vez que se encontraron fue en enero de 2025, durante la segunda ronda del WTA 500 de Brisbane.

En aquel encuentro, la bielorrusa se impuso en dos sets, por 6-4 y 6-0.

Sabalenka llegó al China Open como segunda sembrada del torneo, detrás de Elena Rybakina. Debido a su posición en el cuadro, la bielorrusa no disputó la primera ronda y comenzará su participación directamente en la segunda fase.

El duelo ante Zarazúa representará una nueva oportunidad para la mexicana de medirse con una de las principales figuras del tenis mundial y buscar su pase a la tercera ronda del certamen de Beijing.

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