Lluvias inundan Ecatepec y Tecámac; afectan la México-Pachuca

Lluvias en Tecámac derriban árboles y afectan la México-Pachuca. FOTO: UnoTV

Las fuertes lluvias en el Estado de México provocaron inundaciones, caída de árboles y afectaciones al transporte en Ecatepec y Tecámac durante la tarde. Al menos media docena de árboles cayeron y varias avenidas quedaron bajo el agua.

Entre las zonas afectadas están Ozumbilla, Ojo de Agua, Xalostoc, Santa Clara, Santa María Chiconautla y Venta de Carpio. Las condiciones también provocaron afectaciones en las líneas 2 y 4 del Mexibús.

Lluvias en Tecámac derriban árboles y afectan la México-Pachuca

En Tecámac, la tormenta afectó de manera importante las zonas de Ozumbilla y Ojo de Agua, además de la carretera México-Pachuca.

En Ojo de Agua se reportó la caída de tres árboles. Dos terminaron sobre la vía pública y otro cayó sobre la barda de una vivienda. Uno de los árboles bloqueó por completo la circulación en Los Héroes Tecámac, complicando el paso de vehículos por la zona.

En total, entre Ecatepec y Tecámac se reportó la caída de al menos media docena de árboles debido a las lluvias.

‼️LLUVIAS PROVOCAN LA CAÍDA DE AL MENOS UNA DOCENA DE ÁRBOLES EN #ECATEPEC Y #TECAMAC‼️



🚨en #Tecamac hay árboles caídos en; ojo de Agua y los héroes TECÁMAC



🚨en #Ecatepec se registró la caída de árboles en; jardines de Morelos, Ruiz Cortines, laureles, Izcalli Ecatepec y aún… pic.twitter.com/mjstr9ODSL — FERNANDO CRUZ PERIODISTA (@FerCruzReporter) October 1, 2026

Ecatepec registra inundaciones en Vía Morelos y Avenida Nacional

En Ecatepec, las calles de la zona alta se convirtieron prácticamente en ríos debido a la cantidad de agua acumulada.

La Vía Morelos presentó inundaciones a la altura de Xalostoc y Santa Clara, mientras que algunos de los puntos más críticos se registraron en Santa María Chiconautla y Venta de Carpio.

En esta última zona, la Avenida Nacional quedó bajo el agua, lo que generó problemas para la circulación.

Suspenden servicio de la Línea 2 del Mexibús

Las inundaciones también afectaron el transporte público. Debido a las condiciones en Avenida Nacional, fue necesario suspender el servicio de la Línea 2 del Mexibús, en el tramo de Ojo de Agua a Central de Abastos.

Además, se registraron retrasos en la Línea 4 del Mexibús sobre la Vía Morelos.

Las afectaciones dejaron avenidas inundadas, árboles caídos y problemas de movilidad en distintos puntos de Ecatepec y Tecámac.

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