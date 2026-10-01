“Amor con amor se paga”: Amlo reaparece y presenta nuevo libro “Pueblo” desde Palenque, Chiapas

El expresidente Andrés Manuel López Obrador reapareció este miércoles 30 de septiembre en redes sociales para presentar su nuevo libro, titulado “Pueblo”, una obra centrada en la historia política de México.

López Obrador explicó que inicialmente había pensado llamar al libro “Gloria”, pero finalmente decidió nombrarlo “Pueblo”. El exmandatario difundió un videomensaje grabado en la “Quinta La Chigada”, ubicada en Paleque, Chiapas, para hablar de la publicación.

Amigas y amigos:



En esta ocasión les presento mi nuevo libro: Pueblo. El anterior, Grandeza, trata sobre la dicha de vivir en un país con profundas raíces culturales, valores y espiritualidad. A este último, originalmente había pensado ponerle Gloria, para contar la también… pic.twitter.com/09RXNwyl9K — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 1, 2026

En su mensaje, López Obrador señaló que el libro busca abordar la historia política del país y explicó que eligió el título “Pueblo” por el papel que, desde su perspectiva, tiene la ciudadanía dentro de una democracia.

“En una auténtica democracia, el soberano, el que manda, perdón por repetirlo, es el pueblo”, expresó el expresidente.

También recordó su libro anterior, “Grandeza”, del que dijo está enfocado en las raíces culturales, los valores y la espiritualidad de México.

“Pueblo” y “Grandeza”, parte del Humanismo Mexicano

López Obrador afirmó que con “Grandeza” y “Pueblo” concluye su planteamiento sobre lo que denomina Humanismo Mexicano, concepto que vincula con el movimiento de la Cuarta Transformación.

Según explicó, esta concepción tiene como una de sus principales ideas la frase: “por el bien de todos, primero los pobres”.

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